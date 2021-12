"Stan finansów publicznych jest bardzo dobry. Rok zakończymy z deficytem w kwocie 20 mld zł, ale to głównie efekt pandemii. Jesteśmy w trakcie czwartej fali, musimy szykować się na piątą i na Omikron, nowy wariant koronawirusa. Nie wiemy, co nas czeka" - powiedział Kościński w programie "Money. To się liczy".

Na koniec października 2021 r. w budżecie państwa odnotowano 51,89 mld zł nadwyżki według szacunkowych danych. Miesiąc wcześniej nadwyżka w budżecie wyniosła 47,6 mld zł.

(ISBnews)