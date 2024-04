Finanse publiczne

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach raport "Stan Polskich Finansów Publicznych 2016-2023. Biała Księga". Resort wyjaśnił, że raport został przygotowany "w celu pokazania prawdziwego stanu państwowej kasy na koniec 2023 roku i wywołania dyskusji na temat poprawy zarządzania finansami publicznymi".

Luka VAT

Jak wyjaśniono w raporcie, należy pamiętać, że szacunki luki VAT dla lat 2021-2023 r. opierają się na dostępnych wskaźnikach GUS dotyczących całej gospodarki.

"Brak jest w chwili obecnej szczegółowych danych dotyczących struktury bazy VAT za ostatnie lata, co powoduje, że szacunki te z pewnością ulegną zmianie wraz z udostępnianiem przez GUS nowszych danych" - dodano.

W raporcie przypomniano, że w roku 2015 luka VAT wyniosła 24,1 proc., rok później spadła do 20,2 proc., w roku 2017 do 14,1 proc., w roku 2018 do 11,7 proc., rok później do 11,2 proc., a w roku 2020 do 8,4 proc. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski