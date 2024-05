Mandat Rady Fiskalnej będzie spełniać zakres zadań nakreślony w przepisach UE, przede wszystkim w dyrektywie 2011/85/UE ws. wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Zgodnie z wpisem, zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, Rada ma się składać z siedmiu osób, na jej czele będzie stać Przewodniczący, który będzie miał jednego zastępcę. Po jednym członku wyznaczać mają Prezydent RP, kolegium NIK, sejmowa komisja właściwa ds. budżetu, Minister Finansów oraz przedstawiciele organizacji: związkowych, pracodawców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jak Rada Fiskalna wpłynie na kształt ustawy o finansach publicznych?

Założenia przewidują zmiany w ustawie o finansach publicznych. Chodzi o usunięcie z polskiego systemu prawnego przepisów dotyczących aktualizacji Programu Konwergencji w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w związku z uchyleniem odpowiednich regulacji europejskich.

Zakłada się też zmiany w klauzuli wyjścia ze Stabilizującej Reguły Wydatkowej, obejmujące wprowadzenie opiniowania przez Radę wpływu zastosowania klauzuli wyjścia i powrotu na długookresową stabilność finansów publicznych oraz sytuację makroekonomiczną. Opinia Rady będzie podstawą do zastosowania klauzuli wyjścia/powrotu zgodnie z jej zaleceniami. Oznacza to, że w takich sytuacjach projekt ustawy budżetowej będzie mógł być opracowany albo zgodnie z parametrami określonymi w ustawie o finansach publicznych albo parametrami zawartymi w opinii Rady - zaznaczono w założeniach. Ma to pozwolić na szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych, przy zachowaniu stabilności finansów publicznych.

Pojawić się też ma możliwość – po zasięgnięciu opinii Rady – przekroczenia limitu wydatków w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą Rady Ministrów, powodujących znaczące skutki gospodarcze, ekonomiczne lub społeczne. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe przekroczenie limitu wydatków SRW wynikającego określonego odpowiednią formułą w ustawie o finansach publicznych. Rozwiązanie to pozwoli na sprawniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom tych zdarzeń na stabilność makroekonomiczną, i będzie mogło być stosowane pod warunkiem, że nie zagrozi to stabilności finansów publicznych - zaznaczono.

Zgodnie z wpisem planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2024 r.