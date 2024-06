"Będzie druga rewizja KPO po odblokowaniu (środków - PAP) (...). To nie jest tak, że widać już konkretnie datę, ale to jest pierwsza połowa przyszłego roku" - powiedziała w poniedziałek szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mediami.

"Trzeba będzie tak rewizję wpasować, żeby nie spowalniała składania kolejnych wniosków"

Minister przekazała, że celem rewizji będzie "poprzestawianie rzeczy w kierunku tych, które się da zrobić, od tych, których się nie da zrobić", a także "skorygowanie w kierunku ułatwienia implementacji". Jak mówiła, w czasie rewizji nie można składać wniosków o wypłaty. Dodała, że "trzeba będzie tak rewizję wpasować, żeby nie spowalniała składania kolejnych wniosków" o wypłaty środków z KPO.

Dopytywana, czy możliwe będzie przedłużenie terminu na wydatkowanie środków z KPO, minister powiedziała, że "mocno negocjujemy teraz", żeby czas ten przedłużyć najbardziej, jak to możliwe. Dodała, że widzi w tej kwestii "światełko w tunelu". Wskazała, że chodzi nie tyle o wydłużenie okresu kontraktacji, ile o możliwości "realizacji projektów bez wielkich zmian w KPO", zaznaczając, że "to jest absolutnie w naszym interesie".

Minister dodała, że negocjacje nie mają na celu wprowadzenie zmian merytorycznych, ale wydłużenie możliwości realizacji zakontraktowanych już projektów. Pytana, kiedy zostanie złożony czwarty i piąty wniosek o płatność, stwierdziła, że "im wcześniej, tym lepiej". "(...) nie wykluczam, że to będzie początek przyszłego roku" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Wcześniej w poniedziałek na antenie RMF FM Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że najpewniej jeszcze w poniedziałek złożony zostanie tzw. dokument wykonawczy do Komisji Europejskiej, "co oznacza, że dogadaliśmy z Komisją dokument rewizyjny, który wcześniej przyjęła Rada Ministrów". "Zakończymy (obecną - PAP) rewizję do końca lipca lub początku sierpnia. W końcu sierpnia lub na początku września składamy drugi i trzeci wniosek o wypłatę środków z KPO. Pieniądze z tego tytułu będą do końca roku" - dodała szefowa MFiPR. Jak wyjaśniła, wysokość transz będzie zależeć od stanu realizacji tzw. kamieni milowych, czyli zrealizowanych reform.

Pod koniec kwietnia br. rząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany KPO. Jak podkreślono wówczas w komunikacie KPRM, rewizja KPO była konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd. "Pieniądze będą zainwestowane m.in. w zieloną transformację gospodarki, rozwój technologiczny, rozwiązania cyfrowe oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" - informowano. Dodano, że zaproponowane zmiany mają przyczynić się do lepszej realizacji działań m.in. w obszarach: zielonej transformacji, "inteligentnego" i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, transformacji cyfrowej, polityki na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Autor: Bartłomiej Pawlak