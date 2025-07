Przeliczenie emerytury rocznik 1949 do 1953. Urodziłeś się między 1949-1953? Przysługuje ci przeliczenie emerytury! Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Czy możliwe jest przeliczenie emerytury dla roczników 1949 do 1953 w 2025 roku? Czy możesz mieć wyższą emeryturę niż dostajesz? Tak. W 2025 roku wielu seniorów z roczników 1949–1953 ma prawo do ponownego przeliczenia świadczenia. W niektórych przypadkach to nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie.