Dofinansowanie do żłobka 2025 - kiedy przysługuje?

Jeśli dziecko chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do oficjalnego rejestru, albo jest pod opieką dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów.

wpisanego do oficjalnego rejestru, albo z wykazu dziennych opiekunów. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie jest wyższa niż ustalony maksymalny koszt - od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku ten limit wynosi 2200 zł.

Dofinansowanie do żłobka 2025 - dla kogo?

Dofinansowanie może otrzymać:

mama lub tata dziecka,

opiekun prawny,

inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np.:

rodzic zastępczy,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

opiekun sprawujący pieczę na mocy orzeczenia sądu,

osoba opiekująca się dzieckiem i składająca wniosek o jego adopcję,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo

terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Dofinansowanie do żłobka 2025 - do jakiego wieku?

Dofinansowanie przysługuje dzieciom w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wiek dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka w 2025 roku?

Niezależnie od dochodu można uzyskać:

do 1500 zł miesięcznie na dziecko ,

, do 1900 zł miesięcznie – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Można uzyskać nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ważne: Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica czy opiekuna dziecka. Świadczenie jest przeznaczone na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który:

prowadzi żłobek,

prowadzi klub dziecięcy,

zatrudnia dziennego opiekuna.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym dziecko rozpocznie pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Przysługuje przez cały okres, w którym dziecko korzysta z opieki w tej instytucji. Jeśli sąd orzekł naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z rodziców może uzyskać połowę kwoty świadczenia za dany miesiąc - odpowiednio do 750 zł albo do 950 zł.

Świadczenie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu działań wojennych, pod warunkiem że:

ich pobyt w Polsce jest legalny,

przebywają w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni (dotyczy to również dziecka).

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie na żłobek?

Nie można złożyć wniosku wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub zostanie objęte opieką dziennego opiekuna. I tak:

Jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2025 roku – świadczenie dostaniesz z wyrównaniem od 1 października 2025, o ile dziecko już wtedy uczęszczało do placówki.

od 1 października 2025 roku – świadczenie dostaniesz z wyrównaniem od 1 października 2025, o ile dziecko już wtedy uczęszczało do placówki. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu lub opiekuna – pieniądze otrzymasz od tego miesiąca.

od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu lub opiekuna – pieniądze otrzymasz od tego miesiąca. Jeśli złożysz wniosek później – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w 2025 roku?

Wniosek trzeba złozyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznie za pomocą: