– Po ostatnich atakach Rosji na infrastrukturę krytyczną te generatory przekazane przez naszych przyjaciół z Polski są po prostu koniecznością dla normalnego funkcjonowania Kijowa – powiedział na briefingu prasowym Ołeh Kujawski, zastępca szefa kijowskiej administracji miejskiej.

Poinformował, że urządzenia, które przyjechały kilkoma samochodami ciężarowymi, zostały już zamontowane przy wielopiętrowych budynkach mieszkalnych oraz w punktach grzewczych dla ludności, zwanych w Ukrainie namiotami niezłomności.

W poniedziałek pod wieczór temperatura powietrza w Kijowie wynosiła minus 12 stopni Celsjusza, a w nocy ma spaść do minus 18. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował tego dnia, że w największym mieście kraju bez ogrzewania pozostaje ponad 1,4 tys. budynków wielorodzinnych.

255 generatorów z Polski. Sprzęt trafia do Kijowa i regionów

Generatory z Polski trafią przede wszystkim do mieszkańców tych domów. – Tym razem do Ukrainy dostarczyliśmy 255 generatorów, z czego 15 wielkich, przemysłowych, trafiło do Kijowa. Pozostałe 240 urządzeń zostanie rozdzielonych pomiędzy regiony Ukrainy – wyjaśniła Natalia Panczenko z fundacji Stand with Ukraine, jedna z organizatorek „Ciepła z Polski dla Kijowa”.

Akcję zwołało kilka organizacji i ruchów społecznych, m.in. Euromaidan-Warszawa, Fundacja Demokracja, redakcja portalu Sestry.eu, Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu oraz inicjatywa Przedsiębiorcy Pomagają.

Pierwsza partia 230 generatorów z polskiej zbiórki społecznej przyjechała do Kijowa 21 stycznia. 130 z nich przekazano wówczas stolicy, a pozostałe rozdzielono między obwody ukraińskie. Organizatorzy, którym udało się zgromadzić już ponad 10,1 mln złotych, zadeklarowali, że będą prowadzić zbiórkę do 24 lutego. Tego dnia mija czwarta rocznica wybuchu pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Zbiórki społeczne i pomoc instytucjonalna dla Ukrainy

Pomoc dla Ukraińców, którzy mieszkają w wychłodzonych, odciętych od prądu, ciepła i wody domach, niosą nie tylko wolontariusze.

Pod koniec stycznia partię generatorów dostarczyła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS). Wcześniej szef polskiej ambasady w Kijowie Piotr Łukasiewicz zapowiadał, że Polska dostarczy Ukrainie 400 generatorów różnych typów z zapasów rządowych.

Niemal 100 generatorów przekazały Kijowowi władze Warszawy. W sobotę krakowska kuria poinformowała, że po apelu metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia o pomoc dla mieszkańców Kijowa w kościołach Archidiecezji Krakowskiej zebrano oraz wpłacono na konto tutejszego Caritasu ponad 5 mln złotych.

W związku z dramatyczną sytuacją w Ukrainie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zwrócił się z prośbą do biskupów o przeprowadzenie w niedzielę 15 lutego we wszystkich kościołach po mszy zbiórki na pomoc dla mieszkańców sąsiedniego, atakowanego przez Rosję kraju.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ akl/ mhr/