Trump publikuje mapę USA w nowych granicach

Zamieszczona przez Trumpa na Truth Social grafika, to przerobione zdjęcie ze spotkania z sierpnia ub.r. z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W miejesce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.

Prezydent nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem. Po raz pierwszy Trump zamieścił tę samą grafikę na swoim koncie w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do pozyskania Grenlandii. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.

Imperialne marzenia Trumpa

Obok Grenlandii, Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, zaś po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio mający kubańskie korzenie.