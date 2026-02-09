Przypominamy, że w marcu 2026 emerytury i renty przejdą coroczną waloryzację. Ostateczny wskaźnik jest już oficjalnie zatwierdzony i wyniesie 5,3%. To bezpośrednio przełoży się nie tylko na podstawowe świadczenia, ale też na wysokość 13. emerytury. Więcej w artykule poniżej.

Reklama

Reklama

Jaka będzie wysokość emerytury w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 emerytury i renty wzrosną o 5,3%. Podstawowaemerytura wzrośnie z 1878,92 zł brutto do 1 978,5 zł brutto, czyli około 1800 zł netto.

Ile wyniesie 13 emerytura w 2026 roku "na rękę"?

Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie brutto tyle ile emerytura podstawowa, czyli 1 978,5 zł dla wszystkich. Różnice mogą pojawić się w kwocie netto z uwagi na podatek i składkę zdrowotną.

Dodatkowe świadczenie jest opodatkowane na takich samych zasadach jak emerytura lub renta, czyli:

potrącana jest składka zdrowotna 9% ,.

,. zaliczka na podatek dochodowy 12%.

Zatem, 13. emerytura wyniesie od 1 638,01 zł netto dla najniższych emerytur, do 1 563 zł netto dla emerytów, którzy pobierają 4000 zł świadczenia.

Czy wszyscy emeryci dostaną trzynastą emeryturę 2026?

13. emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego na dzień wypłaty, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia.

13. emerytura 2026 - kiedy wypłata?

Wypłata 13. emerytury nastąpi w kwietniu 2026, razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Dodatkowe pieniądze wypłaci ZUS oraz KRUS. Trzynastka jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Dla kogo 13. emerytura 2026?

“Trzynastka” przysługuje wszystkim osobom, które na dzień wypłaty świadczenia mają prawo do jednej z form świadczenia długoterminowego z ZUS, KRUS, służb mundurowych lub innych systemów emerytalnych.

Aby otrzymać trzynastkę w 2026, trzeba być uprawnionym do jednego z następujących świadczeń na dzień 31 marca 2026: