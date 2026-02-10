Waloryzacja emerytury w 2026 - ile wyniesie?

Waloryzacja 2026 roku wyniesie 5,3%, a nie 4,88% jak zapowiadano. Obejmie wszystkie emerytury oraz renty wypłacane przez ZUS, KRUS i służby mundurowe. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenia zostaną przeliczone automatycznie. W praktyce oznacza to, że:

najniższa emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do około 1 978,5 zł brutto, czyli ok. 1 800 zł netto,

osoby pobierające średnią emeryturę otrzymają około 91 złotych więcej na rękę,

waloryzacja zostanie naliczona od wypłat za marzec 2026.

Waloryzacja emerytur 2026 – tabela netto i brutto

Wysokość emerytury przed waloryzacją Emerytura po waloryzacji (5,3%) brutto Orientacyjna kwota netto 1 878,91 zł (min.) 1 978,5 zł ok. 1 800 zł 2 500 zł 2 632,5 zł ok. 2 380 zł 3 000 zł 3 159 zł ok. 2 796 zł 4 000 zł 4 212 zł ok. 3 627 zł

Im wyższa emerytura, tym większy zysk kwotowy, choć procentowo mechanizm waloryzacji pozostaje taki sam – 5,3%.

Od kiedy ZUS wypłaci wyższe emerytury? Harmonogram wypłat

Waloryzacja świadczeń zacznie obowiązywać od 1 marca 2026 roku, ale pieniądze trafią do seniorów w różnych terminach, zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS - 5., 10., 15., 20., lub 25. dnia miesiąca. Oznacza to, że każda osoba otrzyma podwyżkę w tym samym dniu miesiąca, w którym zwykle dostaje emeryturę lub rentę.

ZUS będzie przekazywał środki sukcesywnie, od pierwszych dni marca aż do końca miesiąca. Emeryci, którzy mają wypłatę np. 5. lub 10. dnia miesiąca, zobaczą wyższą kwotę wcześniej, natomiast osoby z terminem wypłaty przypadającym po 20. dniu miesiąca otrzymają ją nieco później.

ZUS i KRUS stosują te same terminy, niezależnie od systemu, świadczenie zostanie wypłacone w pierwszej połowie marca.

Jak policzyć emeryturę po waloryzacji?

Aktualna wysokość emerytury × 1,053 = nowa kwota brutto.

Przykład: Jeśli aktualnie otrzymujesz 4 000 zł, po waloryzacji ZUS wypłaci 4 212 zł brutto.

Waloryzacja emerytury a trzynastka i czternastka 2026

Wzrost o 5,3% oznacza również podwyżkę dodatkowych świadczeń.

„Trzynastka” w kwietniu 2026 będzie równa najniższej emeryturze – 1 978,5 zł brutto.

w kwietniu 2026 będzie równa najniższej emeryturze – zł brutto. „Czternastka” zostanie wypłacona we wrześniu, z progiem dochodowym 2 900 zł brutto (powyżej złotówka za złotówkę). Wyniesie 1 978,5 zł jeśli nie przekroczysz progu dochodowego.

Jaki będzie koszt waloryzacji 2026?

Koszt waloryzacji 2026 wyniesie ok. 24,8 mld zł, o 2 mld zł więcej niż zakładano.