Demograficzne starcie stulecia. Jak wypada porównanie Chin i Indii? [WYKRESY]

1/5 LICZBA OSÓB W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ DO 2100 ROKU. Chiny, które do 2016 roku dzięki polityce jednego dziecka utrzymywały wskaźnik urodzeń w ryzach, w XXI wieku doświadczą spadku populacji w wieku produkcyjnym wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Z czasem udział osób starszych w Chinach przekroczy 40 proc. To dużo w porównaniu z Indiami, gdzie udział osób w wieku 65 lat i więcej w roku 2100 będzie odpowiadał za mniej niż 1/3 populacji z ogółu 2,3 mln mieszkańców.