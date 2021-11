Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w październiku ceny rdr wzrosły o 6,8 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.

Reklama

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2021 r.:

waga październik październik wrzesień rdr mdm­ rdr INFLACJA OGÓŁEM 100 6,8 1,1 5,9 Inflacja towarów 6,8 1,3 5,6 Inflacja usług 6,8 0,3 6,6 Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 5 0,5 4,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 2 0 2,1 Odzież i obuwie 4,21 0,7 3,2 0,5 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 9 2 7,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 5,3 1,7 3,8 Zdrowie 5,39 3,2 0,2 3,1 Transport 8,88 22,1 2,3 18,5 Łączność 5 6 -0,3 5,3 Rekreacja i kultura 5,78 5 0,1 4,8 Edukacja 1,02 4,6 1,3 4,3 Restauracja i hotele 4,56 7,5 0,5 7 Inne towary i usługi 5,51 2,5 0,6 2,6

KOMENTARZE:

PIE: Inflacja będzie dalej przyśpieszać

Inflacja będzie dalej przyśpieszać – w listopadzie i grudniu wzrost cen przekroczy 7 proc. - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem analityków wzrost cen spowolni w przyszłym roku.

PIE zwrócił uwagę, że inflacja w październiku wzrosła do rekordowych poziomów. "To najwyższy odczyt od 2001 r. Inflacja bazowa wzrosła do 4,6 proc. "W kolejnych miesiącach przekroczy 7 proc. Wzrost cen spowolni dopiero w przyszłym roku" - ocenili.

Analitycy podkreślili, że wzrost cen dotyczy szerokiej kategorii dóbr i usług – ponad 70 proc. cen rośnie w tempie przekraczającym cel inflacyjny NBP (2,5 proc.). Najszybciej rosną ceny usług transportowych (22,1 proc. rdr), energii (9,0 proc.) oraz gastronomii i hotelarstwa (7,5 proc.). "To wynik zarówno szokowego wzrostu cen ropy i gazu na rynkach światowych i niedoborów pracowników na krajowym rynku pracy" - zaznaczył PIE.

Zdaniem PIE inflacja będzie dalej przyśpieszać – w listopadzie i grudniu wzrost cen przekroczy 7 proc. Według analityków na początku roku dojdzie do jej wyhamowania, "jednak będzie ono powolne i stopniowe". Równolegle dość szybko będą rosnąć ceny towarów pierwszej potrzeby.

"Wzrost ceny energii przekroczy w przyszłym roku 12 proc. – z uwagi na wyższe koszty emisji dwutlenku węgla oraz drożejące surowce energetyczne na rynkach światowych" - wskazano. Dodano, że również ceny żywności w pierwszej połowie 2022 r. będą rosnąć w tempie 6-7 proc. "To efekt m.in. wzrostu kosztów nawozów do produkcji rolnej" - zwrócili uwagę analitycy.

Wzrost cen, jak podkreślono, to także efekt wysokiego popytu. Jak przypomniano, NBP wskazuje, że konsumpcja rośnie w tempie zbliżonym do 6 proc. rocznie, tj. szybciej niż PKB (4,9 proc.). W efekcie firmy systematycznie zwiększają zatrudnienie. "Przedsiębiorstwa wskazują jednak, że obecne problemy z rekrutacją są porównywalne jak w rekordowym okresie przed pandemią – obecnie 30 proc. firm wskazuje trudności z zatrudnieniem wykfalifikowanych pracowników jako barierę wzrostu" - zaznaczono. Dodano, że niedobory na rynku pracy wywierają presję na wzrost płac, co dodatkowo podnosi ceny usług.

Zdaniem PIE inflacja w przyszłym roku utrzyma się powyżej 5 proc. oraz przekroczy 3,5 proc. w 2023 r. "Inflacja powróci w granice celu NBP najwcześniej w 2024 r." - ocenili analitycy.

ING: Inflacja CPI w grudniu wyniesie nawet 8 proc. rdr

CPI w grudniu wyniesie około 7,8-8 proc. rdr - ocenia główny ekonomista ING Rafał Benecki w poniedziałek. Zdaniem eksperta w 2022 r. wiodącą rolę w kształtowaniu inflacji przejmie presja popytowa i płacowa.

Jak zwraca uwagę główny ekonomista ING Rafał Benecki, wzrosty cen mają szeroki zakres - drożeje energia, a "presja kosztowa rozlewa się na cały koszyk inflacyjny". Dodaje, że widać to w "galopujących cenach" towarów, których inflacja w ciągu paru miesięcy przyspieszyła do 6,8 proc. rdr i dołączyła do wysokiej inflacji cen usług (obecnie także 6,8 proc. rdr).

Bank szacuje, że inflacja bazowa netto wyniosła 4,5 proc. rdr. "CPI w grudniu wyniesie około 7,8-8 proc. rdr." - dodaje.

W ocenie ekonomisty ING w 2022 r. CPI spadnie, ale bazowa inflacja pozostanie wysoka. "Wiodącą rolę w kształtowaniu inflacji przejmie presja popytowa i płacowa, taka sytuacja jest widoczna także w innych gospodarkach regionu" - zaznacza Benecki.

Wyjaśnia, że te kraje są bardziej narażone na utrwalenie wysokiej inflacji, kiedy osłabnie zewnętrzna presja cenowa, bo dodatkowym czynnikiem inflacyjnym jest polityka gospodarcza, w tym wysokie podwyżki płacy minimalnej (Węgry, Rumunia), albo dalsza ekspansja fiskalna (w Polsce skala ekspansji fiskalnej wzrośnie do około 5 proc. wobec 4 proc. PKB w 2021 r).

"Docelowa stopa procentowa dla gospodarek regionu Europy Środkowej - Węgier, Rumunii, Czech, Polski - to ok. 3 proc. i zostanie ona osiągnięta na przełomie 2022-23 r." - prognozuje bank.

Pekao: Najbliższe miesiące pod znakiem wysokiej inflacji

Inflacja jest napędzana w największym stopniu przez wzrost cen mieszkań, transportu i żywności - stwierdził bank Pekao, komentując poniedziałkowe dane GUS. W opinii analityków najbliższe miesiące upłyną pod znakiem wysokiej inflacji.

Adam Antoniak z Pekao zwrócił uwagę, że w porównaniu do września wyraźnie silniej rosły ceny towarów (6,8 proc. rdr vs. 5,6 proc. rdr). Z kolei ceny usług wzrosły o 6,8 proc. rdr, po wzroście o 6,6 proc. rdr miesiąc wcześniej. "W największym stopniu inflacja jest napędzana przez wzrost cen mieszkania (8,1 proc. rdr), transportu (22,1 proc. rdr) oraz żywności (4,7 proc. rdr)" - zaznaczył analityk.

Jak wskazał, wzrost inflacji CPI w październiku względem września jest konsekwencją wyższego wzrostu rocznego tempa wzrostu cen: nośników energii (0,3 pkt. proc), paliw (0,3 pkt. proc.), żywności (0,2 pkt. proc.).

Przypomniał, że wzrost cen nośników energii - jak sugerował odczyt flash - wynikał nie tylko z wchodzącej w życie w ubiegłym tygodniu nowej taryfy gazowej, ale też ze znaczącego wzrostu cen opału (12,8 proc. mdm). "W przypadku cen żywności zwraca uwagę znaczący wzrost cen mąki i pieczywa (odpowiednio 2,5 proc. i 2,4 proc. mdm), olejów i tłuszczów (4,3 proc. mdm) oraz cukru (7,9 proc. mdm)" - zauważył.

Ubiegły miesiąc, jak zauważył analityk, przyniósł także dalszy wzrost inflacji bazowej. "Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 4,5 proc. rdr z 4,3 proc. rdr we wrześniu, osiągając najwyższy poziom od blisko dekady" - szacuje bank. Znacząco podrożało wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym w szczególności meble i artykuły dekoracyjne (4,2 proc. mdm).

Jak zaznaczono, wzrost cen ma szeroko zakrojony charakter. Antoniak zwrócił uwagę, że wśród kategorii publikowanych przez GUS spadki cen w ujęciu miesięcznym były incydentalne. Dotyczyły m.in. łączności (głównie tańszy sprzęt telekomunikacyjny), turystyki zorganizowanej oraz opłat RTV.

Według analityka najbliższe miesiące będą upływały pod znakiem wysokiej inflacji z uwagi na presję ze strony cen energii (nośniki energii, paliwa), przyspieszający wzrost cen żywności oraz wysoką inflację bazową. "Rośnie ryzyko, że wzrost cen energii przełoży się na wzrost cen szeregu kategorii cen dóbr i usług w kolejnych miesiącach" - dodał.

Bank ocenił, że w I kwartale 2022 r. inflacja CPI może wzrosnąć w okolice 8 proc. rdr. "Spodziewamy się, że już w grudniu Rada podniesie stopy NBP o 50-75 pb." - podali analitycy. (PAP)