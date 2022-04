Z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix wynika, że 36,9 proc. Polaków planuje wydać na wielkanocną żywność maksymalnie 200 zł w przeliczeniu na jednego domownika. 25,8 proc. badanych podaje przedział 200-300 zł, a 13,2 proc. – sumę między 300 a 400 zł. Blisko co dziesiąty respondent jeszcze nie wie, ile wyda, natomiast 8,4 proc. badanych przewiduje, że będzie to wartość od 400 do 500 zł. Co dwudziesty badany zakłada wydatki na poziomi ponad 500 zł, a dla 1,6 proc. koszt zakupów nie ma żadnego znaczenia.

Według analityka z UCE Research Damiana Tarnawskiego, deklaracja blisko 40 proc. badanych dotycząca najniższego przedziału wydatków wskazuje na zwiększoną ostrożność w wydawaniu pieniędzy, w tym także na święta. „Widać wyraźnie, że Polacy chcą jak najoszczędniej nabyć produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych potraw wielkanocnych” – ocenił Tarnawski.

W badaniu 63,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zamierza ograniczyć wydatki na zakupy wielkanocne w porównaniu tych z ubiegłego roku, tymczasem w 2021 roku taką redukcję rdr deklarowało 51 proc. ankietowanych, a w 2020 roku – 56 proc. Obecnie 20,1 proc. badanych nie chce zmniejszać wydatków. Rok temu ta grupa liczyła 32 proc. Polaków, a w 2020 roku – 29 proc. W tegorocznym badaniu 6,3 proc. respondentów jeszcze nie podjęło decyzji w tym względzie, a 5,3 nie potrafi się określić, natomiast dla 4,7 proc. ta kwestia w ogóle nie ma znaczenia.

Zdaniem Krzysztofa Łuczaka z Grupy Blix, dotychczas Polacy przeważnie kupowali znacznie więcej żywności na święta, niż byli w stanie spożyć, przez to duża część jedzenia się marnowała. „Zmniejszenie grupy osób, które nie zamierzają ograniczać wydatków, świadczy o tym, że coraz większy odsetek Polaków chce robić zakupy w racjonalny i przemyślany sposób. W tym roku święta będą się odbywać w cieniu trwającej wojny i przez to mogą też być mniej wystawne niż w poprzednich latach” – wskazał. Jak ocenił, jednak kluczowym argumentem ograniczenia wydatków jest drożejąca żywność i wysoka inflacja.

Z badania wynika, że wśród osób, które planują zmniejszyć wydatki na świąteczne zakupy 22,3 proc. badanych podaje przedział 15-20 proc. Nieznacznie mniejsza grupa respondentów stanowiąca 22,2 proc., wskazuje na cięcie rzędu 10-15 proc. O 20-30 proc. mniej wyda 16,2 proc. ankietowanych, natomiast 9,5 proc. badanych jeszcze nie wie, jaki poziom oszczędności wybierze. Co dziesiąty respondent zapowiada ograniczenie kosztów o 10 proc.

Według Łuczaka ograniczenie wydatków powyżej poziomu inflacji wynika z niepokoju o przyszłość i większej chęci oszczędzania niż w poprzednich latach. „Polacy doskonale wiedzą o tym, że Ukraina była dużym eksporterem żywności i przez trwający konflikt ceny produktów spożywczych będą mocno rosnąć w najbliższym czasie” – zauważył ekspert.

Badanie zostało zrealizowane pod koniec marca 2022 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez platformę badawczą UCE Research i Grupę Blix, na grupie ponad 2200 dorosłych Polaków, którzy we własnych gospodarstwach odpowiadają za robienie zakupów. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt