"4,5 proc. to w historii ostatnich lat, a nawet dziesięcioleci, to są niskie stopy. One są nadal relatywnie niskie" - powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych poświęconego zaopiniowaniu wniosku prezydenta o powołanie go na stanowisko prezesa NBP.

Szef banku centralnego powtórzył, że w Polsce zacieśnianie polityki pieniężnej nie rozpoczęło się zbyt późno.

"To zacieśnienie nie nastąpiło zbyt późno - w świetle ówczesnej wiedzy i ówczesnych danych. Potwierdziły to analizy MFW, jednoznacznie stwierdzając, że zacieśnianie zaczęło się w pierwszym możliwym momencie" - powiedział Glapiński.

Czesi wcześniej zaczęli podwyższać stopy procentowe, a mają dziś inflację wyższą, przypomniał.

"W ostatnich miesiącach systematycznie podwyższamy stopy procentowe. Celem tego działania jest oczywiście obniżenie inflacji i w ten sposób wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w dłuższym czasie" - zadeklarował prezes NBP.

"Transmisja trwa jakiś czas, najczęściej - jak ostatnio szacujemy - od 5 do 7 kwartałów, kiedy najsilniej oddziałuje zmiana polityki pieniężnej. To jest ten okres, w który uderzamy zmianą naszej polityki" - dodał.

Narodowy Bank Polski (NBP) będzie kontynuował zdecydowane działania, by obniżyć inflację w średnim okresie, zadeklarował prezes NBP Adam Glapiński.

"NBP będzie kontynuował zdecydowane działania, by obniżyć inflację w średnim okresie. Wydatki rządu są nieuchronne i konieczne, jeśli chcemy ocalić naszą niepodległość, suwerenność i dobrobyt i by Ukraina się obroniła" - powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poświęconego zaopiniowaniu wniosku prezydenta o powołanie go na stanowisko prezesa NBP.

"W tym średnim okresie chcemy dojść do umieszczenia inflacji w celu inflacyjnym" - dodał.

Cel NBP to inflacja w wysokości 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.