Podwyżki średnich cen obejmujących kategorie produktów sklepowych przez najbliższe kilka, a może nawet kilkanaście miesięcy będą dwucyfrowe w ujęciu rok do roku.

Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 23,7 proc. rok do roku w marcu po wzroście o 20,8 proc. w lutym, wynika z realizowanego cyklicznie raportu pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych", autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito. Na 17 monitorowanych kategorii wszystkie ponownie podrożały dwucyfrowo.

Reklama

Raport pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych", autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych), wykonany na podstawie analizy przeszło 88 tys. cen detalicznych z ponad 37 tys. placówek handlowych, wykazał, że w marcu br. ceny w sklepach były wyższe średnio o 23,7 proc. niż rok wcześniej. Z analizy wynika też, że na 17 badanych kategorii rok do roku znowu podrożały dosłownie wszystkie. Do tego odnotowano same dwucyfrowe wzrosty. Najmniejszy wyniósł 11,3 proc., a największy - 46,4 proc. r/r. W lutym skala podwyżek średnich cen poszczególnych grup towarów r/r wynosiła od 10,3 proc. do 30,9 proc., a w styczniu - od 10,8 proc. do 27,9 proc.

Bułki poszły w górę o 26,9 proc.

Reklama

"Podwyżki średnich cen obejmujących kategorie produktów sklepowych przez najbliższe kilka, a może nawet kilkanaście miesięcy będą dwucyfrowe w ujęciu rok do roku. Niestety, konsumenci będą mocno odczuwać wysokie wzrosty cen, choć poszczególne produkty będą notowały różne skoki" - skomentowała dr Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Zebrane dane pokazują także, że w marcu największą dynamikę wzrostu cen zanotowały karmy dla zwierząt domowych. Tego typu art. zdrożały średnio aż o 46,4 proc.. Pokarm dla kotów poszedł w górę o 46,8 proc. r/r, a żywność dla psów - o 46,1 proc. r/r, podano w materiale.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazły się warzywa ze wzrostem o 39,6 proc. r/r. Rekordowe podwyżki r/r zanotowały takie artykuły, jak cebula - o 68 proc., marchew - o 60,4 proc., papryka - o 59,1 proc., a także pomidory - o 43,8 proc.

Trzecie miejsce w rankingu drożyzny zajęło pieczywo z podwyżką o 27,6 proc. r/r. Dla przykładu, chleb podrożał o 28,3 proc., a bułki poszły w górę o 26,9 proc. w ujęciu r/r.

Badanie dotyczyło 17 kategorii i blisko 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 88 tys. cen detalicznych z ponad 37 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych.