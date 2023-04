Połowa polskich prezesów (50 proc.) oczekuje silnego spowolnienia polskiej gospodarki; 48 proc. spodziewa się, że spowolnienie będzie umiarkowane, wynika z ostatniej odsłony badania EY CEO Outlook Pulse

W odniesieniu do globalnej gospodarki sześciu na 10 prezesów ankietowanych przez EY w Polsce uważa, że spowolnienie umiarkowane, 40 proc. - że będzie silne. Średnio na świecie opinie rozkładają się po połowie - 48 proc. uważa, że spowolnienie będzie umiarkowane, a 50 proc. - silne.

"Prezesi w Polsce bez wyjątku spodziewają się spowolnienia gospodarczego. Różnią się natomiast co do jego głębokości i trwałości. Pomimo zwiększonej niepewności geopolitycznej w naszym kraju, Polscy CEO są bardziej optymistyczni w swoich oczekiwaniach niż ich koleżanki i koledzy w innych krajach, jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY na poziomie globalnym. To kolejny dowód na to, że odporność na zawirowania i idąca z nią w parze przedsiębiorczość stanowią o sile rodzimej gospodarki" - powiedział partner zarządzający w dziale Strategia i Transakcje EY, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania, 20 proc. ankietowanych CEO w Polsce spodziewa się silnego trwałego spowolnienia światowej gospodarki, 20 proc. silnego, ale tymczasowego spowolnienia, 33 proc. oczekuje umiarkowanego i trwałego pogorszenia koniunktury, zaś 27 proc. umiarkowanego przejściowego spowolnienia.

Silnego i trwałego pogorszenia krajowej koniunktury spodziewa się 9 proc. polskich CEO, z kolei 41 proc. uważa, że spowolnienie będzie silne, ale przejściowe.

"Silniejszego niż globalne spowolnienia polscy prezesi spodziewają się na swoim rodzimym rynku. Co drugi ankietowany przyznał, że w jego prognozach spowolnienie w Polsce będzie silne. Ale nadal oznacza to większy optymizm niż cechuje prezesów z innych państw. W globalnym badaniu EY silnego spowolnienia na macierzystym rynku obawia się 56 procent prezesów" - czytamy w komunikacie.

"Prezesi zarządzający polskimi firmami przewidują też (59 proc.), że recesja będzie poważniejsza niż kryzys finansowy z lat 2007-2008. Na świecie uważa tak 56 proc. respondentów badania EY" - czytamy również.

W obliczu spowolnienia, prezesi firm zmieniają strategiczne plany. Najwięcej z nich, bo aż 40 proc. (na świecie 41 proc.) rekonfiguruje łańcuchy dostaw. Tyle samo polskich prezesów planuje relokację aktywów operacyjnych (globalnie 36 proc.). Jedna trzecia polskich CEO wycofuje się z niektórych rynków zagranicznych (globalnie 34 proc.), podano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że prezesi firm w Polsce o połowę rzadziej, niż na świecie opóźniają inwestycje do momentu, gdy sytuacja geopolityczna się wyklaruje - w Polsce taką odpowiedź wskazało 20 proc. respondentów, a na świecie - 44 proc.

"Zmiany strategii nie wykluczają jednak prowadzenia działań, których celem jest dalszy rozwój polskich przedsiębiorstw. Prezesi firm planują zawieranie joint ventures oraz nawiązanie strategicznej współpracy (63 proc. w Polsce i 58 proc. na świecie) z partnerami. Nie wykluczają też fuzji oraz przejęć, które planuje prawie jedna trzecia polskich CEO (46 proc. w skali globalnej)" - powiedział partner EY-Parthenon w Polsce Arkadiusz Gęsicki.

Z drugiej strony, 40 proc. respondentów rozważa wycofanie się z niektórych inwestycji (na świecie takie plany ma nieco mniej, bo 34 proc. prezesów firm). Z kolei nowe inwestycje, o ile nie powstrzyma ich spowolnienie gospodarcze, będą miały miejsce przede wszystkim na tych rynkach, z którymi Polska ma silne polityczne i ekonomiczne związki - tak twierdzi 67 proc. respondentów. Podobnie patrzy 78 proc. menedżerów na świecie. Prawie jedna czwarta polskich prezesów (22 proc.) chce podjąć ryzyko i zainwestować na mniej znanych rynkach, dużo więcej niż na świecie (9 proc.), podano.

Globalne badanie EY CEO Outlook Pulse zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. wśród 1,2 tys. prezesów zarządów firm w 22 krajach. Polska część badania została zrealizowana w styczniu i lutym 2023 r. Wzięło w niej udział 30 prezesów polskich przedsiębiorstw o światowym zasięgu. Reprezentowali przede wszystkim sektor produkcji, nauk przyrodniczych (biotechnologia oraz farmaceutyki), a także transport i logistykę, produkty konsumencie, handel, energetykę i bankowość. Większość badanych polskich firm (33 proc.) ma przychody w przedziale 500-999 mln USD, a 23 proc. to przedział 5-9,9 mld USD.