Na bieżące wydatki, rachunki i opłaty jako największe wyzwanie finansowe wiosną wskazało 58 proc. ankietowanych. Najczęściej były to kobiety (70 proc. w porównaniu do 46 proc. w grupie mężczyzn) - stwierdzono w przekazanym PAP raporcie Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023”. Odpowiedź taką wybierali również seniorzy powyżej 60 lat (65 proc.), 40-49 latkowie (60 proc.) i osoby przed 30. rokiem życia (59 proc.).

Na drugim miejscu wśród wskazań znalazł się remont domu lub mieszkania (25 proc.), który stanowi największe obciążenie dla 30-latków (35 proc.) oraz mieszkańców wsi (31 proc.).

Co szósty ankietowany przyznawał, że wyzwaniem dla niego będzie przygotowanie do świąt wielkanocnych (18 proc.), na co - według autorów raportu - może mieć wpływ drożejąca żywność. Głównie byli to mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (28 proc.). Na kolejnym miejscu znalazło się sfinansowanie wycieczki/wyjazdu własnego lub dziecka (16 proc.). Odpowiedź tę wybierali najczęściej 18-29 latkowie (40 proc.) i mieszkańcy wsi (22 proc.).

Według raportu 72 proc. osób przeznaczy bieżące dochody na sfinansowanie wiosennych wyzwań, a po oszczędności sięgnie 32 proc. badanych; 15 proc. wykorzysta do tego środki z dodatkowej pracy, premii lub trzynastki, a 13 proc. "wspomoże się produktem bankowym".

Zgodnie z raportem po kredyt gotówkowy Polacy byliby skłonni sięgnąć najczęściej przy realizacji wiosennego remontu domu lub mieszkania (29 proc.). W następnej kolejności byłyby to inwestycja w samochód w formie naprawy lub zakupu nowego pojazdu (16 proc.) oraz zakup wyposażenia, np. sprzętu RTV/AGD, wymiana mebli (11 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu br. na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

autorka: Magdalena Jarco