Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się.

Dawid Sułkowski z PIE zwrócił uwagę, że zgodnie ze wstępnym odczytem inflacja obniżyła się w maju o kolejne 1,7 pkt. proc. Wskazał, że maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym inflacja spadła, a od szczytu w lutym obniżyła się o 5,4 pkt. proc. Spadek inflacji, jak dodał, spowodowały niższe ceny paliw, wolniejszy wzrost cen żywności i wyhamowanie inflacji bazowej. "Szacujemy, że spadła ona z 12,2 do 11,3-11,4 proc." - stwierdził.

Zauważył, że ceny paliw w ujęciu miesięcznym spadają od marca. "GUS wskazuje, że w maju ceny paliw były o 4,8 proc. niższe niż w kwietniu, co przekłada się na spadek o 9,5 proc. w ujęciu rocznym" - stwierdził. Dodał, że najbardziej spadły ceny diesla – o 15,3 rdr. Według Sułkowskiego stabilizacja lub spadek cen paliw są powszechne w naszej części Europy. Powołał się na dane Eurostatu, z których wynika, że od początku roku do kwietnia ceny paliw najsilniej spadły w państwach bałtyckich – o ok. 4 proc. W Polsce były o 1,6 proc. niższe, w Czechach o 3 proc., z kolei na Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii wzrosły o ok. 1 proc. "Gorsza sytuacja jest w zachodniej części Europy. Największych wzrostów -na rachunkach za tankowanie doświadczyli Hiszpanie, gdzie ceny paliw w kwietniu były o 8,4 proc. większe niż na początku roku" - dodał.

Ekspert podkreślił, że wzrost cen żywności stopniowo hamuje. "GUS wskazuje, że w ciągu miesiąca ceny żywności wzrosły o 0,6 proc. To drugi miesiąc z rzędu z tempem wzrostu zbliżonym do 0,5 proc., podczas gdy przez ostatni rok ceny rosły średnio o 1-2 proc. miesięcznie" - zaznaczył. Według niego oznacza to wyhamowanie rocznej dynamiki wzrostu cen z 19,7 do 18,9 proc. W jego opinii następne miesiące przyniosą dalsze obniżenie inflacji żywności. Wspomagać to będą globalne spadki cen. Sułkowski dodał, że globalny indeks cen żywności FAO od roku wskazuje spadki cen żywności. W maju były one o 21 proc. niższe niż rok temu. Najbardziej tanieją oleje, zboża i produkty mleczne – odpowiednio o 48 i 25 proc. oraz 18 proc.

PIE spodziewa się jednocyfrowych odczytów inflacji w październiku. "Inflacja CPI spadnie do jednocyfrowych poziomów w okolicach października – ta część dezinflacji będzie szybka" - prognozuje Sułkowski. W jego opinii dalsze obniżanie inflacji do celu NBP będzie jednak wolniejsze. "Inflacja bazowa pozostanie wysoka na dłużej, a w przyszłym roku nie doświadczymy korzystnych efektów statystycznych" - podsumował. (