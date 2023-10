Inflacja konsumencka CPI spadnie do ok. 6,5 proc. r/r na koniec 2023 r., następnie procesy dezinflacyjne w przyszłym roku będą przebiegały wolniej, prognozują analitycy Banku Pekao.

Według nich, w przyszłym roku, jeśli zniesiona zostanie obecna stawka 0 proc. VAT na żywność (tj. wzrośnie z obecnych 0 proc. do 5 proc.) w ramach wygaszania wprowadzanej na początku 2022 r. tarczy antyinflacyjnej, przełoży się to na wzrost cen żywności oraz przyspieszenie inflacji CPI o około 0,8 pkt proc.

Inflacja spada

"Obecna dezinflacja jest szczególnie zasługą towarów, które korzystają ze spadków cen surowców przemysłowych, energetycznych oraz wysokiej bazy odniesienia z roku ubiegłego. Według naszych prognoz, na koniec 2023 r. inflacja obniży się do ok. 6,5 proc. r/r. Jednakże okres łatwej dezinflacji powoli kończy się, a jej tempo wyraźnie obniży się w 2024 r., choć jeszcze mamy tutaj dużo niepewności, głównie za sprawą cen administrowanych (m.in. VAT na żywność, taryfy energetyczne)" - czytamy w komentarzu banku do danych GUS o inflacji we wrześniu.

Ekonomiści podkreślają, że wrześniowe obniżenie się inflacji do 8,2 proc. r/r z 10,1 proc. r/r w sierpniu to zasługa inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii), jednocześnie wskazując, że duży wpływ na niższy odczyt miały czynniki regulowane oraz jednorazowe. Ceny bazowe wobec ubiegłego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc., co jest pierwszym spadkiem m/m od ponad trzech lat.

Darmowe leki i sezonowe kolekcje

"Wprowadzenie darmowych leków dla seniorów 65+ oraz osób poniżej 18. roku życia GUS oszacował na spadek cen wyrobów farmaceutycznych o 5,3 proc. Z kolei ciepły wrzesień trochę wyhamował sezonowe wzrosty cen nowych kolekcji jesiennych w kategorii 'odzież i obuwie' (+2,5 proc. m/m). Odbije się to na większym wzroście cen w tej kategorii w październiku. Silnie spadły też okazjonalnie ceny opłat radiowo-telewizyjnych (-7,9 proc. m/m). Według naszych szacunków, gdyby nie powyższe jednorazowe zmiany, inflacja bazowa byłaby wyższa o 0,4 pkt proc., a cały wskaźnik inflacji CPI o 0,2 pkt proc." - czytamy dalej

Inflacja konsumencka

Jak podał dziś GUS, inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,4 proc. W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,7 proc., a towarów sięgnął 7,6 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4 proc. (w tym towarów spadły - o 0,5 proc., a ceny usług - o 0,2 proc.).

