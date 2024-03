Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek dane o inflacji w lutym. Wynika z nich, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły w ujęciu rocznym o 2,8 proc., a w porównaniu ze styczniem wzrosły o 0,3 proc. GUS opublikował także zrewidowane dane o inflacji w styczniu, która wyniosła 3,7 proc. w ujęciu rocznym i 0,4 proc. w stosunku do grudnia (przed rewizją GUS podawał, ze inflacja w styczniu wyniosła 3,9 proc. w ujęciu rocznym i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca). Jak podkreślili ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu, to wynik wyraźniej poniżej prognoz.

„Głównymi źródłami zaskoczenia w dół w tym zakresie były ceny alkoholu i tytoniu (które wzrosły o 0,5 proc. m/m, podczas gdy my obstawialiśmy znacznie większy wzrost w opóźnionej reakcji na podwyżkę akcyzy na początku roku; nadal zakładamy, że ten wzrost nastąpi, ale najprawdopodobniej dopiero w marcu), ceny żywności (-0,4 proc. m/m), koszty wyposażenia i utrzymania mieszkania (-0,3 proc. m/m)” – napisali ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS.

Ocenili, że do spadku rocznej stopy inflacji przyczynił się efekt wysokiej bazy w cenach żywności, które w pierwszych miesiącach 2023 r. rosły nietypowo silnie, po ok. 2 proc. na miesiąc. Dodali, że na ten efekt nałożyła się zapewne wojna cenowa między sieciami handlowymi, oceniając po tym jak wiele kategorii produktów spożywczych odnotowało obniżki.

„Ceny żywności i napojów bezalkoholowych łącznie spadły o 0,4 proc. m/m, co jest wyjątkowo niskim wynikiem jak na luty, przy medianowej zmianie m/m z ostatnich lat rzędu +0,4 proc. Szczególnie duże spadki wystąpiły w przypadku cukru (-6,4 proc. m/m), ryżu (-3,8 proc. m/m), mięsa (-0,8 proc. m/m, w tym wieprzowina -3,0 proc. m/m). Taniały też jaja (-1,9 proc. m/m), oleje i tłuszcze (-1,1 proc. m/m) oraz owoce i warzywa (-1,0 proc. m/m i -1,5 proc. m/m, to odczyty wyraźnie poniżej wzorca sezonowego). Z kolei nietypowo duży wzrost wystąpił w sokach owocowych (1,7 proc. m/m). Powrót 5-procentowej stawki VAT na żywność w kwietniu zaburzy tendencję spadkową w inflacji cen żywności i spowoduje, że wg nas średni wzrost cen w tej kategorii wyniesie w br. ok. 3 proc.” – wskazali ekonomiści Santandera.

Dodali, że ceny nośników energii spadły w lutym o 0,1 proc. m/m, w tym opał potaniał o 1,7 proc. m/m (o tyle samo co w styczniu) a ciepło systemowe podrożało o 0,9 proc. m/m (wobec +1,0 proc. w styczniu). W skali roku oznacza to spadek cen nośników energii o 2,3 proc.

„Wciąż nie ma rozstrzygnięcia rządowego co do cen energii w drugim półroczu. Zgodnie z sygnałami płynącymi z rządu przyjęliśmy, że w przypadku cen prądu i gazu dojdzie do wzrostu rachunków rzędu 15 proc. Ceny paliw spadły w lutym o 3,2 proc. m/m, nieco bardziej niż zakładaliśmy” – czytamy w komentarzu SBP.

Zdaniem analityków SBP, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w lutym wyniosła 5,4-5,5 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza wzrost o 0,4-0,5 proc. miesięcznie. Dodali, że to pokazuje, że rozpęd cen w komponentach bazowych - głównie usługach - jest nadal wysoki i niespójny z celem inflacyjnym.

„Niższy niż oczekiwano poziom CPI w pierwszych miesiącach roku, oznacza jednak, że najniższy punkt tegorocznej trajektorii inflacji w marcu będzie również niżej niż do tej pory zakładaliśmy. Obecnie szacujemy marcowy CPI na 2,3 proc. r/r (wobec wcześniejszych szacunków ok. 2,5 proc.)” – prognozują analitycy SBP.

Dodali, że wpływ rewizji koszyka inflacyjnego na inflację w dalszej części roku jest w tym momencie nie do końca jasny. Ocenili, że zmiana wag podniesie nieco roczną stopę inflacji w II półroczu o 0,1-0,2 punkt procentowy.

„Wyraźnie niższe od prognoz dane o inflacji skłoniły rynek do ponownego zwiększenia oczekiwań na poluzowanie polityki pieniężnej jeszcze w tym roku, ale naszym zdaniem niespodzianka, wynikająca głównie z cen żywności i efektu zmiany wag, powinna być zignorowana przez RPP, która skupia się teraz przede wszystkim na ryzykach inflacyjnych w średnim terminie” – czytamy w komentarzu SBP.

Dąbrowski z RPP: Inflacja CPI znalazła się w celu, ale 'zaczynają się schody'

Poziom inflacji konsumenckiej w lutym br. sięgnął pasma celu inflacyjnego 2,8% (cel inflacyjny to 2,5% +/- 1 pkt proc.), ale "zaczynają się schody", ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski.

"CPI 2,8% r/r (już w celu, ale zaczynają się schody) CPI_edukacja 9,2% r/r zapowiadany wzrost płac nauczycieli w sektorze publicznym wymusił już wzrost w sektorze prywatnym - przerzucany stopniowo na konsumentów" - napisał Dąbrowski na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter), komentując dane GUS.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w lutym 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%.

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 3,7% (wobec 3,9% r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego).

Jak podał podał Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - w scenariuszu zakładającym, że antyinflacyjne działania osłonowe będą kontynuowane w całym horyzoncie projekcji: 3% w 2024 r., 3,4% w 2025 r. i 2,9% w 2026 r. (wobec odpowiednio: 3%, 3,4% dla lat 2024-2025 w projekcji listopadowej). Prawdopodobieństwo, że inflacja CPI ukształtuje się poniżej ścieżki centralnej wynosi 15% w br., 43% w 2025 r. oraz 50% w 2026 r.

W poszczególnych kwartałach 2024 r. według centralnej ścieżki projekcji marcowej będzie kształtować się następująco: 3,2% w I kw br., 2,5% r/r w II kw. br., 3% r/r w III kw. br. i 3,4% w IV kw. br.

Prawdopodobieństwo, że inflacja CPI ukształtuje się poniżej górnego pasma celu inflacyjny NBP 3,5% (cel inflacyjny to 2,5% +/- 1 pkt proc.) w 2024 r. wynosi 32%, w przyszłym roku - 45% i w 2026 r. 61%.

W scenariuszu wycofania działań antyinflacyjnych wskaźniki średnioroczne kształtowałyby się następująco: 5,7% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. i 2,7% w 2026 r. W poszczególnych kwartałach tego roku w tym scenariuszu inflacja kształtowałaby się następująco: 3,2%, 3,4%, 8% i 8,4% r/r.

