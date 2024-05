"Oczekuje się, że wzrost realnego PKB w tym roku wzrośnie do 2,9 proc. dzięki rosnącym płacom realnym i wsparciu polityki fiskalnej, wzrostowi konsumpcji, pomimo słabszego wzrostu inwestycji" - podano w raporcie.

Reklama

Na koniec tego roku inflacja wzrośnie

Ekonomiści OECD zwracają uwagę na spadającą inflację, ale ich zdaniem na koniec tego roku wzrośnie ona w związku z wycofaniem się z zerowej stawki VAT na żywność i odmrożeniem cen energii elektrycznej i gazu.

Reklama

Jak wskazano, w 2025 r. realny PKB wzrośnie o 3,4 proc., ponieważ fundusze UE doprowadzą do ożywienia inwestycji. Zwrócono też uwagę, że wzrost konsumpcji będzie nadal ograniczany przez inflację.

Według raportu, konsumpcja prywatna powinna rosnąć, wspierana przez wyższe dochody i stopniowo spadające stopy procentowe, ale będzie ograniczana przez inflację i chęć odbudowania oszczędności.

W 2025 roku wzrośnie aktywność inwestycyjna

Dodano, że po spowolnienie wzrostu inwestycji w 2024 r., napływ nowych środków unijnych powinien skutkować mocnym wzrostem aktywności inwestycyjnej w 2025 roku.

Według OECD, ewentualna eskalacja wojny w Ukrainie może doprowadzić do zakłóceń, większej niepewności i deprecjacji waluty, powodując wzrost inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Zdaniem ekonomistów OECD, biorąc pod uwagę niepewność co do perspektyw inflacji, polityka pieniężna powinna pozostać restrykcyjne, a dalsze łagodzenie powinno następować stopniowo, aż inflacja trwale powróci do celu.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc.

autor: Łukasz Pawłowski