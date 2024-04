"Patrząc na główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że usługi będą miały najwyższą roczną stopę w kwietniu (3,7%, w porównaniu do 4% w marcu), a następnie żywność, alkohol i tytoń (2,8%, w porównaniu do 2,6% w marcu), towary przemysłowe nieenergetyczne (0,9%, w porównaniu do 1,1% w marcu) i energia (-0,6%, w porównaniu do -1,8% w marcu)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 2,4% r/r.

Reklama

(ISBnews)