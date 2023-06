- Zajmie nam co najmniej dwa lata, by powrócić do realnego poziomu wynagrodzeń sprzed tej fali inflacji - ocenia ekspert.

- Mimo że jesteśmy krajem przyfrontowym, to się nie przeniosło na postrzeganie Polski przez globalnych inwestorów - dodaje ekonomista.

- Inwestorzy cały czas przenoszą produkcję do Polski. Kapitał zagraniczny do Polski wrócił - mówi Piątkowski.

