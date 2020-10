S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskiej i podkarpackie.

Jak podała w komunikacie GDDKiA, obecnie kierowcy korzystają z ok. 50 km tej trasy w województwach lubelskim i podkarpackim. W realizacji jest prawie 140 km drogi - od Lublina do Sokołowa Małopolskiego na Podkarpaciu i przedłużenie od węzła Rzeszów Południe do Babicy. Trwają przetargi na kolejne blisko 140 km w województwach podlaskim i lubelskim, a w przygotowaniu jest dokumentacja na pozostałą część trasy.

Według zapowiedzi GDDKiA, w przyszłym roku kierowcy wjadą na kolejne nowe odcinki S19.

W poszczególnych województwa droga jest na różnych etapach przygotowania. Na Podlasiu dziewięć odcinków S19 jest na etapie postępowania przetargowego. Większość z nich jest już po otwarciu ofert, a do końca roku podpisane mają być umowy na trzy odcinki. Do końca br. będzie ogłoszony jeszcze przetarg na odcinek Boćki - Malewice.

Natomiast dla 33-kilometrowego odcinka - granica woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego prowadzone są prace przygotowawcze. Opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej.

W województwie lubelski budowa S19 ruszyła w ubiegłym roku. Prace trwają na wszystkich sześciu odcinkach realizacyjnych od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie o łącznej długości ok. 75 km. W ramach inwestycji powstają m.in.: obejścia Niedrzwicy Dużej, Wilkołazu, Kraśnika i Janowa Lubelskiego. „Zaawansowanie prac jest różne, w zależności od terminu otrzymania decyzji ZRID i daty rozpoczęcia prac w terenie” – podała GDDKiA.

Na odcinkach S19 na północ od Lublina w stronę granicy z woj. mazowieckim trwają prace projektowe; na jednym z tych odcinków został już ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę.

Z kolei na Podkarpaciu droga została podzielona na 13 odcinków. Na sześciu trwają już prace w terenie, a na pozostałych odcinkach - prace przygotowawcze, m.in. opracowywana jest koncepcja programowa.

Jak poinformowała GDDKiA, ostatni odcinek S19 w naszym kraju, czyli Dukla – Barwinek (granica państwa) to jeden z trudniejszych fragmentów trasy pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. „Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze, które skupiają się na zakończeniu badań geologicznych wykonywanych w ramach koncepcji programowej. Na 18-kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach robót geologicznych prawie 23 kilometry otworów badawczych” – można przeczytać w komunikacie GDDKiA.

Budowa S19 będzie kosztować ponad 27 mld zł, z czego koszty prac budowlanych to blisko 24 mld zł. Po wybudowaniu całej drogi stanie się ona najważniejszą częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Połączy on kraje nad północnym i wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego z krajami półwyspu Bałkańskiego na południu Europy.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Pięć ofert w przetargu na podlaski odcinek Ploski-Haćki S19

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę kolejnego, szóstego podlaskiego odcinka trasy S19 Via Carpatia Ploski-Haćki - podała w poniedziałek po otwarciu ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Odcinek z Plosek do Haciek to 9 km przyszłej drogi ekspresowej Via Carpatia. Najtańszą ofertę na kwotę 305,4 mln zł złożyło konsorcjum firm: Unibep SA, Budrex sp. z o.o. i Value Engineering sp. z o.o., najdroższą Mota-Engil Central Europe SA na kwotę ponad 392,9 mln zł.

GDDKiA podała, że wszystkie zaproponowane przez firmy oferty mieszczą się w kwocie, którą na tę inwestycję przewidziano.

Odcinek drogi ekspresowej Ploski-Haćki będzie równoległym do obecnej drogi krajowej nr 19. "Powstaną na nim dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego 9 będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką też funkcje będzie pełnił prawie 215-metrowy most nad rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi" - podała GDDKiA w komunikacie.

Umowę z wykonawcą drogowcy chcą podpisać w pierwszym kwartale 2021 r. Droga ma być budowana w latach 2022-2024.

Białostocki oddział GDDKiA, który odpowiada za przygotowanie do realizacji podlaskich odcinków S19 poinformował, że dotąd łącznie otwarto oferty w przetargach na cztery fragmenty S19 wokół Białegostoku o łącznej długości 47,5 km ( w standardzie drogi ekspresowej), 18 km ekspresówki z odcinka Białystok-Bielsk Podlaski i 13,7 km drogi 65, która będzie fragmentem Via Carpatia w standardzie drogi głównej przyspieszonej. "Pod koniec tego roku i na początku przyszłego planowane jest podpisanie umów z wykonawcami tych odcinków" - zapowiada GDDKiA.

Cała przyszła trasa S19, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski jako elementem międzynarodowej trasy Via Carpatia z północy na południe Europy ma mieć w Polsce 580 km.

