Rok 2020 zamknie się oddaniem do ruchu prawie. To o ponad 300 km mniej niż przed rokiem. W końcówce grudnia do otwartego przed świętami 15-kilometrowego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy dołączy 13,5-kilometrowy fragment trasy S5 (Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Opławiec). Do tego w całym 2020 r. drogowcy podpisali 35 umów na łączną długość 450 km i ogłosili przetargi na 48 odcinków o łącznej długości ok. 600 km.