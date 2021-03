Zastępca kierownika projektu z konsorcjum NDI/Besix Mariusz Janczewski powiedział PAP, że śluza to "serce" i element główny budowanego kanału żeglugowego. Budowla hydrotechniczna ma zapobiegać mieszaniu się wód z Zatoki Gdańskiej z wodami z Zalewu Wiślanego. Dzięki niej wyrównywane będą poziomy wód obu akwenów.

"Są oczywiście inne ważne elementy inwestycji, które powodują, że całość będzie funkcjonalna, ale to śluza jest naszym oczkiem w głowie. Zastosowaliśmy tutaj różne technologie zamienne do podstawowego rozwiązania, umożliwiające polepszenie jakości, usprawnienie realizacji i dotrzymanie terminów" - ocenił Janczewski.

Wyjaśnił, że wrota śluzy na kanale żeglugowym na Mierzei będą podwójne na wypadek awarii i "nie unoszone ani otwierane", ale będą się wysuwały z dwóch kieszeni: północnej i południowej.

"Planujemy roboty żelbetowe na śluzie zakończyć na przełomie sierpnia i września. W międzyczasie zaczniemy montaż konstrukcji stalowej. Sama śluza jest dość skomplikowanym elementem. Musimy pamiętać, że poza elementami konstrukcyjnymi mamy elementy hydrauliki, mechaniki, automatyki, czyli elementy, które powodują, że wrota będą napędzane i sterowane. Spięcie tego wszystkiego w całość nastąpi na samym końcu" - wyjaśnił.

Wszyscy czekają na turystów

Wkrótce kierowców poruszających się po Mierzei czekają zmiany. W ciągu kilku miesięcy nastąpi przełożenie ruchu z drogi 501 (biegnącej wzdłuż Mierzei Wiślanej Stegna-Krynica Morska) na most południowy, czyli jeden z dwóch mostów na terenie kanału.

Pod koniec czerwca samochody będę mogły korzystać już z nowego mostu, z którego będzie można zobaczyć postęp prac na budowie - podkreślił Mariusz Janczewski.

Kanały będą napełniane sukcesywnie wodą w miarę postępu prac związanych z robotami czerpalnymi i z pogłębianiem kanału północnego i kanału południowego. Natomiast śluza zostanie napełniona "w ostatniej chwili" przed samym oddaniem i po sprawdzeniu szczelności i pracy wrót - wyjaśnił specjalista.

Zarówno inwestor jak i wykonawca są przekonani, że kanał żeglugowy będzie budził ogromne zainteresowanie turystów. Dlatego specjalnie dla nich wybudowany zostanie punkt widokowy. Przewidziano parking, skąd po pozostawieniu pojazdu zwiedzający będą mogli przejść na taras i obserwować ruch jednostek na kanale.

Ten punkt widokowy na wzniesieniu będzie otwarty dla wszystkich. Drugi punkt widokowy będzie znajdował się w budynku administracji kapitanatu, ale ten z kolei nie będzie dostępny dla zwiedzających.

Urząd Morski w Gdyni już wkrótce podpisze umowę na II etap budowy kanału przez Mierzeję

Na przełomie marca i kwietnia zostanie prawdopodobnie podpisana umowa na przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg. W jej ramach wykonawca wybuduje też most w Nowakowie. To drugi etap budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - podał Urząd Morski w Gdyni.

Projekt budowy nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską dotyczy nie tylko samego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Aby inwestycja była funkcjonalna, oprócz przekopu inwestor zaplanował także inwestycje uzupełniające.

Obecnie rozstrzygany jest przetarg na II etap inwestycji obejmujący przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki, oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Jak poinformował PAP dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

"Podpisanie umowy nastąpi wkrótce, najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia. Wykonawca został wyłoniony w przetargu, to firma Budimex, jednak do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania od decyzji. KIO ogłosiła wyrok oddalając odwołania. Czekamy na dokumentację z Krajowej Izby Odwoławczej i przygotowujemy się do podpisania umowy" - poinformował dyr. Piotrzkowski.

Oceniając dotychczasowe zaawansowanie prac przy budowie samego kanału żeglugowego w Nowym Świecie na Mierzei Wiślanej, dyr. Piotrzkowski powiedział, że prace są na półmetku. "Można powiedzieć, że +jedziemy z górki+. Ta inwestycja też jest wpisana w krajobraz, jest akceptowana przez samorządowców, +widziana+ przez mieszkańców i turystów. Budowa nabiera kształtów. Mówimy już o konkretnych zarysach, o wylewaniu betonu, o śluzie, o mostach, które widzimy i to są rzeczy, które nas napawają optymizmem" - powiedział.

W wakacje na Hel tylko przez nowy most

Podał, że jeden z dwóch mostów - południowy, przeznaczony dla ruchu samochodowego wzdłuż Mierzei - jest już scalony. Czeka na próby wyważania. "Gdy wszystko zakończy się pomyślnie, to ruch samochodów z drogi 501 od Stegny do Krynicy Morskiej zostanie przełożony na most. Stanie się to najprawdopodobniej pod koniec pierwszej połowy tego roku" - wyjaśnił.

W miejscu "starego odcinka drogi" budowany będzie kanał w kierunku Zalewu Wiślanego. Kolejnym ważnym momentem będzie oddanie kapitanatu, którego budynek już stoi i trwają w nim prace wykończeniowe. Kontynuowane będą także prace przy budowie śluzy i kanału.

Jak przypomniało Ministerstwo Infrastruktury, pierwszy etap budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 roku. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Ma zakończyć się w połowie 2022 roku. Generalnym wykonawcą jest polsko - belgijskie konsorcjum NDI/Besix, które wykonywało także głębokowodne nabrzeże DCT 2 w Porcie Północnym w Gdańsku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a nadzór pełni firma SWECO.

Obecnie na budowie kontynuowane jest m.in. profilowanie skarp, prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach Portu Osłonowego. Odbywa się również produkcja, dostawa oraz wbudowywanie betonowych elementów, służących zabezpieczeniu falochronów. W śluzie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem oraz wykopy. Dwa tygodnie temu wylana została płyta denna bramy południowej śluzy.

W kanale żeglugowym trwa m.in. betonowanie. Prowadzone są również prace przy obu ruchomych mostach, z których południowy jest już bardzo zaawansowany; będzie można nim przejechać wiosną tego roku. Coraz bliżej także do zakończenia budowy budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, przy którym trwają prace wykończeniowe wewnątrz i przy instalacji złącza elektrycznego. Po odmarznięciu Zalewu Wiślanego planowane są dalsze prace przy ścianie grodzy, tworzącej element sztucznej wyspy, oraz montaż ściągów oraz zasypów grodzy. Ponadto, kontynuowany jest transport kamienia hydrotechnicznego, który jest obecnie magazynowany w Porcie Elbląg. Posłuży on do wzmocnienia obwiedni wyspy.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.