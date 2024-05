Stężenie CO2 w atmosferze rośnie 10 razy szybciej niż kiedykolwiek przez ostatnich 50 000 lat

Naukowcy z Oregon State University (USA) na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences” opublikowali wyniki analizy gazu, który gromadził się w lodzie Antarktydy. Wynika z nich, że obecnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie 10 razy szybciej niż w czasie najsilniejszego przyrostu w czasie minionych 50 tys. lat. To wynik analizy gazu uwięzionego w antarktycznym lodzie.