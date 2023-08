"Gospodarka przechodzi łagodne spowolnienie niezbędne dla obniżenia inflacji. Jest to tzw. miękkie lądowanie po serii szoków zewnętrznych, z których wychodzimy 17% wzrostem realnych dochodów (PKB per capita 2020-23) co jest absolutnie jednym z najlepszych wyników w UE (TOP3) 3/4 " - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze.

Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

Dodał, że "nie ma mowy o recesji, jeżeli mamy obecnie najniższą w UE i historii stopę bezrobocia, wzrost zatrudnienia, płac realnych (nominalnie 11,9%) i inwestycji oraz silnego złotego"

Borys wskazał, że koniunktura od II pół. wejdzie w fazę stopniowej poprawy.

Kwestia interpretacji danych

Jak podał w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 0,5% r/r w II kw. 2023 r. wobec 0,3% spadku r/r w poprzednim kwartale.

W II kw. 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7% kw/kw i był niższy niż przed rokiem o 1,3%. W I kw. 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,8% kw/kw.

(ISBnews)