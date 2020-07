Nasz plan to przenosić do Polski coraz więcej ogniw produkcji z innych krajów - mówił we wtorek w firmie Berotu sp. z o.o. w Glinnie (Wielkopolska) premier Mateusz Morawiecki. Ocenił też, że "najgorszy dołek" spowodowany kryzysem jest już za Polską.

Premier akcentował wsparcie, które otrzymały takie firmy, jak Berotu, z tarczy finansowej w minionych miesiącach. "To był ten najgorszy dołek, on już jest za nami, to był kwiecień, maj" - zaznaczył szef rządu. Morawiecki chwalił nowoczesne technologie w firmie Berotu, które - jak mówił - także w innych przedsiębiorstwach przyczyniają się do rozwoju różnych sektorów gospodarki w Polsce. Borys z PFR: Powrót do aktywności gospodarczej sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały Zobacz również "To jest nasz plan, przenosić do Polski coraz więcej ogniw produkcji z innych krajów, także z Dalekiego Wschodu, bo myślę, że Europa i USA też będą rekonstruowały swoje łańcuchy dostaw z korzyścią dla Polski" - podkreślił premier. (PAP) autor: Mateusz Roszak