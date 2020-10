Szef KPRM Michał Dworczyk odpowiada za to, aby skoordynować działania związane z powstaniem tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie; to będzie ok. 500 miejsc - poinformował w poniedziałek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu podkreślał, że rząd podejmuje działania, które były przewidziane w planach kryzysowych, w związku z rozwojem pandemii. "Widzimy, że liczba zachorowań rośnie na tyle szybko, że musimy zabezpieczyć też miejsca na hospitalizację dla tych, którzy jej potrzebują" - zaznaczył Müller. "Chciałem potwierdzić, że minister Michał Dworczyk odpowiada za to, aby skoordynować działania związane z powstaniem tymczasowego szpitala w ramach sal konferencyjnych, które są na Stadionie Narodowym" - poinformował. To będzie, jak zaznaczył, około 500 miejsc "z możliwą tlenoterapią również na miejscu, aby zabezpieczyć potrzeby dla osób, które będą potrzebować hospitalizacji". Rzecznik został zapytany, jak długo ta infrastruktura będzie na te cele wykorzystywana. "Patrząc na rozwój sytuacji obawiam się, że to mogą być tygodnie, jak nie miesiące, w których będziemy mieli użytą tę infrastrukturę w kilku miejscach Polski po to, aby zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków" - powiedział Müller. Czytaj także: Dziesiątka Niedzielskiego ma pomóc w walce z koronawirusem. Dla lekarzy przygotowano kij i marchewkę