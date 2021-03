Narzucanie? Czy powiedzieliśmy – nomen omen – „palec pod budkę” albo „my tu rządzimy, chodźcie wszyscy do nas”? Nie. Zrobiliśmy badania , które pokazały, że powinna być jedna lista, o czym mówiliśmy od miesięcy. Rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawiały się różne pomysły – może dwa, może trzy bloki opozycji. My od miesięcy jednak podkreślamy, że metoda podziału mandatów d’Hondta jest bezwzględna i budowanie dwóch bloków jest ryzykowne. Według jakich linii podziału? I jaka jest gwarancja, że ewentualne bloki będą trwałe? Wspólna lista to najbardziej sensowne rozwiązanie, teraz rozmawiamy między sobą o „pakcie minimum”. Zresztą jak słyszę, co mówią inni liderzy opozycji, to nie widzę sensownych argumentów krytycznych. My nie twierdzimy, że mamy copyright na porozumienie, tylko że powinien to być punkt startowy do dalszych rozmów.