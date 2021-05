Kaczyński: Polakom należy się takie życie jak na Zachodzie; chcemy te aspiracje zaspokoić; jest na to szansa

Wydatki na zdrowie zwiększone do 7 proc. w relacji do PKB. W 2023 r. osiągną one poziom 6 proc. PKB

Będzie ustawa o jakości świadczeń lekarskich. Powstanie Fundusz Modernizacji Szpitali

Kwota wolna od podatku będzie podniesiona do 30 tys. zł

II próg podatkowy podniesiony z 85 tys. do 120 tys. rocznie

Kaczyński: Zniesiemy umowy śmieciowe

Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia

Niebawem program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania

Kaczyński: Wprowadzimy ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym; opracujemy kodeks rolny

Powstanie ustawa zapewniająca status artysty zawodowego artystom w trudnej sytuacji

Kaczyński: Chcemy rozbudowywać polskie muzea; obudujemy Pałac Saski

"Przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia programu Polski Ład - programu obszernego, wielkiego, programu, który został sformułowany niedawno i dzisiaj po różnego rodzaju przygodach ma być przedstawiony Polakom" - mówił prezes PiS.

"Ktoś zapyta, dlaczego dzisiaj, teraz. Otóż wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli się będzie ona dalej szarzyć, a od czasu do czasu wybuchać jak ognisko, to wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu" - dodał Kaczyński.

Polski Ład ma zrealizować polskie aspiracje, a nawet marzenia

Prezes PiS podkreślił, że "Polski Ład jest oparty o polskie wartości".

"Zawsze prowadziliśmy naszą politykę właśnie w oparciu o takie wartości" - przekonywał Kaczyński. "Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, Polska równych szans, niezależnie od tego gdzie się urodził, zarówno w wymiarze społecznym jak i terytorialnym, to był nasz cel i to był polski cel, bo to jest głęboko osadzone w naszej kulturze, naszej tradycji i naszym myśleniu" - podkreślał.

Stąd, jak mówił, jest ta nazwa Polski Ład. "Polski Ład ma zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej, jeszcze coś trudniejszego, polskie marzenia" - zaznaczył prezes PiS.

Prezes PiS: Polacy są słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia jak na zachodzie

"Wierzymy w siłę polskiego państwa, jego sprawność, wierzy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład" - mówił Jarosław Kaczyński tłumacząc, dlaczego prezentacja odbywa się akurat teraz.

"W ciągu w ostatnich pięciu lat działaliśmy sprawnie, istniała strategia odpowiedzialnego rozwoju i bardzo się sprawdzała, Polska się rozwijała i to na dwa sposoby: rozwijała się gospodarczo, w dobrym tempie, bardzo przyzwoitym tempie i jednocześnie rozwijała się społecznie: rosły płace, ograniczono nędzę, zmniejszały się dystanse społeczne, uporządkowane także finanse publiczne z bardzo dobrymi efektami" - dodał Kaczyński.

Jak zaznaczył, osiągnięć było bardzo wiele, ale na czoło trzeba wysunąć to, co jest znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy - polityka społeczna.

"Czy wobec tego chcemy z tego rezygnować? Chcemy od tego odchodzić? Nie, szanowni państwo" - oświadczył Kaczyński.

Podkreślił, że Polski Ład jest z dwóch powodów. "Po pierwsze dlatego, że Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia, można nawet powiedzieć szerzej: takie życie, jak w krajach na zachód, także na południe od naszych granic. I my chcemy te aspiracje, te słuszne aspiracje zaspokoić" - zapowiedział.

"W tej chwili jest szansa - ta szansa jest tym wszystkim, co pokazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach covidu, co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki, skuteczną obronę gospodarki, obronę miejsc pracy, co pokazaliśmy w rokowaniach w Unii Europejskiej - te 770 mld zł. To naprawdę jest szansa, szansa tego, by te polskie inspiracje załatwione w ciągu tego dziesięciolecia, lat 20., albo przynajmniej na początku kolejnego dziesięciolecia. Nie możemy tego zmarnować" - podkreślił Kaczyński.

To kontynuacja drogi Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński określił prezentowany w sobotę Polski Ład. Podkreślił, że znajdzie się w nim przede wszystkim sprawa opieki zdrowotnej, pracy i płac, mieszkań, polskiej wsi oraz tożsamości.

Kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz likwidację "szkodliwego i niesprawiedliwego" degresywnego systemu podatkowego zapowiedział w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Inna z zapowiedzi dotyczy stworzenia 500 tys. miejsc pracy.

W swoim przemówieniu prezes PiS stwierdził, że jednym z sukcesów rządu Zjednoczonej Prawicy jest niskie bezrobocie. "Ale nasze przedsięwzięcia w ramach tego programu dadzą - co najmniej, w tym pierwszym rzucie, bez dalszych efektów - 500 tysięcy miejsc pracy" - powiedział podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu.

"Jest także bardzo ważna dla wielu milionów ludzi sprawa płac, a także emerytur. I tutaj chciałem powiedzieć, że z jednej strony likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i niespotykany właściwie na świecie degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych" - powiedział. Jak stwierdził, oznacza to, że podatku nie będzie się płacić od 65 proc. emerytur, a także od najniższej płacy.

"Gdzieś do pięciu tysięcy złotych różnica będzie odczuwalna, ale ci, którzy zarabiają do 10 czy nawet 10,5 tysiąca miesięcznie (...) też będą mieli - niewielką - ale dopłatę" - dodał, mówiąc o pozostałych rozwiązaniach.

Kaczyński: zwiększymy wydatki na zdrowie do 7 proc. PKB w roku 2027

Jarosław Kaczyński przedstawiając Polski Ład zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat rząd PiS zwiększył wydatki na służbę zdrowia. Dodał, że bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie pandemii. "Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 r. osiągnąć 6 proc. PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może przeszło 160 mld zł" - zapowiedział lider PiS.

Dodał, że w 2027 roku rząd chce osiągnąć 7 proc. PKB (na służbę zdrowia). "To już będzie pewnie - jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - ok. 200 mld zł, a więc potężna suma" - zaznaczył wicepremier.

Podkreślił, że pieniądze te posłużą m.in. na zwiększenie zatrudnienia w służbie zdrowia. "Przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także i innych pracowników służby zdrowia" - powiedział Kaczyński.

"Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy i mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić, a więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizacje, przeprowadzać badania, koncentrując się szczególnie na onkologii, które mają także - mówię o tej ostatniej instytucji - porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje" - podkreślił wicepremier.

Podwyższony II próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie

Proponujemy podwyższenie II progu podatkowego; w tej chwili to 85 tys. zł rocznie, będzie to 120 tys. zł - powiedział w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział również zniesienie umów śmieciowych.

Kaczyński wskazał też, że zmiany proponowane w Polskim Ładzie dotyczą również kwestii organizacji pracy i będą nastawione na wsparcie pracy zdalnej czy regulacje elastycznej formy pracy dostosowanej do młodych rodziców.

Koniec umów śmieciowych?

"Będziemy też dążyć do tego, aby zostały zniesione umowy śmieciowe, od razu będą oskładkowane. Dążymy do tego, aby w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy" - zapowiedział Kaczyński.

Oszacował, że po wprowadzeniu tych zmian "w kieszeniach kilkunastu milionów ludzi znajdzie się przynajmniej 18 mld dodatkowych zł".

Kaczyński: jestem dumny z tego, że PiS reprezentuje polską wieś i dużą część polskich miast

"Ja kiedyś, dobrych kilka lat temu mówiłem (...), że jestem dumny z tego, że PiS reprezentuje polską wieś. I powtarzam te słowa dzisiaj: tak, jestem z tego dumny. Jestem dumny z tego, że PiS reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast. Że reprezentujemy różne grupy społeczne" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że ci, którzy się próbują od wsi odcinać i ją lekceważyć "są śmieszni i niemądrzy". "Ogromna większość Polaków, nawet tych, którzy już od pokoleń mieszkają w miastach, w tym w wielkich miastach wywodzi się ze wsi. Taka jest Polska i każdy polski patriota musi to wiedzieć. My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości jeżeli chodzi o poziom życia i poziom szans to jest jeszcze cel nieosiągnięty, a to jest nasz cel i będziemy w tym kierunku iść - służyć będą temu najróżniejsze przedsięwzięcia" - zapewnił Kaczyński.

Ustawa o jakości usług zdrowotnych i fundusz odszkodowawczy

Wprowadzenie ustawy o jakości usług zdrowotnych oraz funduszu odszkodowawczego dla ofiar błędów lekarskich zapowiedział podczas sobotniej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. PiS chce też zreorganizować służbę zdrowia tak, by działała 3-etapowo: teleporada, wizyta lekarska, szpital.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował w sobotę szczegóły nowego programu pod hasłem "Polski Ład". Duża część tego programu została poświęcona zmianom w służbie zdrowia.

Kaczyński zapowiedział m.in. przygotowanie projektu ustawy o jakości świadczeń zdrowotnych. "Będzie możliwość kontroli. Będzie fundusz odszkodowawczy dla tych, którzy padli ofiarą różnego rodzaju lekarskich błędów. To dzisiaj naprawdę duży problem" - dodał szef PiS.

Wśród propozycji "Polskiego Ładu" znalazło się też wprowadzenie w każdym powiecie 24-godzinnych dyżurów, udzielających pierwszej pomocy.

"Będzie reorganizacja służby zdrowia, tak żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach - najpierw teleporada, później bezpośrednia interwencja lekarza, albo wizyta u lekarza, a następnie - jeśli jest taka potrzeba, albo jeżeli od razu mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją - karetka pogotowia i odpowiedni oddział w szpitalu" - wyjaśnił Kaczyński. Z tym również - jak zaznaczył - jest obecnie problem.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecał również wprowadzenie mechanizmu koordynacji leczenia najcięższych chorób. "A więc sieć onkologiczna, która jeśli chodzi o pilotaż już ruszyła, z dobrym wynikiem; podobna sieć kardiologiczna. To chodzi o to, żeby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje" - tłumaczył szef PiS.

Powstać miałby ponadto ośrodek obsługi pacjentów. "Kto będzie chciał, będzie mógł tam przekazać swoje medyczne dane, ale oczywiście bez żadnego przymusu. Ale każdy będzie mógł skorzystać - albo z internetu, albo z infolinii, żeby zapisać się do lekarza, żeby sprawdzić jaka jest jego sytuacja. Będą przesyłane nawet SMS-y przypominające o wizytach" - powiedział Kaczyński.

4 tys. świetlic, 100 basenów, 300 boisk w gminach, w których ich nie ma

4 tys. świetlic, 100 basenów, 300 boisk w gminach, w których ich nie ma; poddanie renowacji 3600 boisk - to niektóre z założeń Polskiego Ładu, o których poinformował w sobotę podczas prezentacji programu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wśród kolejnych elementów Polskiego Ładu prezes PiS wymienił liczne inwestycje kulturalne i sportowe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

"To 4 tys. świetlic, to m.in. boiska, 100 basenów i 300 boisk w tych gminach, gdzie ich dotąd nie ma, ale cały ten plan dotyczący nie tylko terenów wiejskich i małomiasteczkowych, to 3600 boisk, które będą poddane renowacji, rewitalizacji, to już niezależni od tego plany rewitalizacyjne i wsparcie inwestycyjne dla każdej gminy" - mówił wicepremier.

"To naprawdę bardzo wiele przedsięwzięć, które życie na wsi będą zmieniały, bo do tego dochodzą jeszcze drogi, do tego dochodzą także wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne jak budowa domów opieki i takich stałych i częściowych różnych ośrodków dla ludzi starszych, krótko mówiąc będziemy mieli w ciągu tego 10-lecia inną wieś, inne małe miasteczka, niż były dotąd" - dodał Kaczyński.

Możliwość budowy domów do 70 m2 na samo zawiadomienie

Wprowadzimy możliwość budowy domów do 70 m2 bez konieczności pozwolenia, tylko na zawiadomienie - zapowiedział podczas prezentacji Polskiego Ładu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że budowa takiego domu będzie osiągalna w Polsce już za 100 tys. zł.

Kaczyński zapowiedział wprowadzenie możliwości budowy "bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie" domów do 70 m2, "z płaskim dachem, ale jednak z pewnym poddaszem, po części do wykorzystania".

"To może być razem, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkalną, około 90 m2. A więc tyle, ile w tej chwili wynosi przeciętna w budownictwie mieszkaniowym" - wyjaśnił.

Taka powierzchnię domów budowanych "bez pozwolenia" określił jako "solidną". "To będzie naprawdę coś, szczególnie na wsi, gdzie buduje się tak zwanym systemem gospodarczym. Pozwoli to na osiągnięcie sytuacji, w której się ma własny dom, i to całkiem przyzwoity, za sumę stosunkowo niewielką, być może nawet nie większą niż 100 tys. (zł)" - powiedział.

Prezes PiS w sobotę prezentują Nowy Ład zwracał uwagę, że chociaż liczba wybudowanych mieszkań rośnie – w ostatnich latach zwiększyła się o prawie 50 proc. – to jednak jest to nadal "zdecydowanie za mało".

"Jeśli chodzi o tę wielką przeszkodę w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych przez młodych ludzi w wieku od 20 do 40 lat, to będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tys. zł. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo – jeśli ktoś chce wziąć większy kredyt – przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu" – powiedział wicepremier.

"A dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tys. kredytu przez państwo, trzecie to 60 tys., kolejne do szóstego po 20 tys. Razem do 160 tys. zł" – zapowiedział Kaczyński

Powstanie ustawa zapewniająca status artysty zawodowego

"Chcemy tą naszą tożsamość umacniać i umacniać polską kulturę" - zadeklarował prezes PiS.

"Powstanie ustawa, która będzie zapewniała status artysty zawodowego dziesiątkom tysięcy, bo to jest łącznie grupa licząca około 60 tysięcy artystów, którzy mają dzisiaj bardzo trudną sytuację - często brak uprawnień emerytalnych, brak składek, brak jakichkolwiek dochodów. Chcemy, by to się zmieniło. By możliwość twórczości się rozszerzyła, by zmieniła się także sytuacja społeczna tych ludzi. Chcemy, krótko mówiąc, ich wesprzeć" - mówił Kaczyński.

Czysta energia i czyste powietrze w Polskim Ładzie

Usprawnienie programu Czyste powietrze, zazielenienie centrów miast, nowe parki narodowe znalazły się w „Polskim Ładzie” - nowym programie społeczno-gospodarczym Zjednoczonej Prawicy. Inne elementy programu to energetyka jądrowa, rozwój fotowoltaiki czy walka z suszą.

Jak stwierdza się w przedstawionym w sobotę programie, inwestycje i programy wspierające obywateli prowadzić będą do ograniczenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Z kolei uniezależnienie się od importu ropy i gazu ma pozwolić zachować́ ponad 74 mld zł, wydawane na to przez polskie firmy i Polaków.

W „Polskim Ładzie” pojawia się obietnica całkowitego odejścia od finansowania nowych kotłów węglowych, oraz wsparcia dla powszechnego stosowania pomp ciepła w ramach nowej odsłony programu Czyste powietrze.

Program Mój Prąd ma zostać poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu.

W ramach walki z suszą zapowiada się stworzenie instytucji instytucję agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich.

„Polski Ład” wspomina także o gazyfikacji wyspowej, rozwoju technologii wodorowej, farmach wiatrowych na morzu, oraz o rozpoczęciu przygotowań do inwestycji w elektrownię jądrową po wybraniu bezpieczne i zaawansowanego technologicznie partnera.

Pojawia się też obietnica zwalczania wysp ciepła w miastach, likwidacji betonu i asfaltu, tam gdzie jest to możliwe, i zazieleniania obszarów miejskich. Ustanowiony ma zostać minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach. Zapowiada się także wzrost od 2021 r. budżetu obywatelskiego do 1 proc., przy czym to dodatkowe 0,5 proc. ma być przeznaczone wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne.

Jedną z recept na ograniczenie ilości odpadów ma być rozszerzona odpowiedzialność producenta. Jednym z narzędzi gospodarki obiegu zamkniętego ma być z kolei system kaucyjny.

W ramach Narodowego Instytutu Wolności ma powstać fundusz, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Pada też zapowiedź wdrożenia certyfikowania energetycznego budynków przez państwo. Obiecuje się też dodatkowe wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania, oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych.

Większe dopłaty do paliwa oraz uproszczenia dla małych producentów

Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

W sobotę opublikowano "Polski Ład", czyli kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Jednym z elementów tej strategii jest plan dla rolnictwa pt. "Polska - nasza ziemia".

W "Polskim Ładzie" zapowiedziano, że przygotowana zostanie ustawa, która ma uwolnić wiejską działalność gospodarczą, m.in. poprzez zmniejszenie wymagań biurokratycznych dla małych rolników, w tym dla rejestracji urządzeń rolniczych.

"Polski Ład" ma wspomóc rodzimą produkcję rolną poprzez podniesienie stawek dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za 1 ha. Przedstawiony ma zostać także nowy system rozliczeń, który ma być wygodniejszy dla rolnika i tańszy dla państwa.

W strategii zapowiada się ponadto stworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego zasób państwowej ziemi. Przypomniano, że KOWR zarządza ok. 1,4 mln ha ziemi państwowej, z czego ok. 200 tys. ha pozostało do rozdysponowania na dzierżawę. System ma pozwolić szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumowne gospodarujące na państwowej ziemi.

W "Polskim Ładzie" przewidziano także, stworzenie ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ma powstać definicja gospodarstwa rodzinnego dopasowana do dzisiejszych realiów prowadzenia działalności. Ma to również pozwolić nadać im właściwą rangę oraz ograniczyć problemy spadkowe. Zgodnie z zapowiedzią, ma m.in. zniknąć konieczność zbywania gospodarstwa przed przejściem na emeryturę, a gospodarstwa rodzinne mają mieć pierwszeństwo w korzystaniu z programów wsparcia.

Po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych - zgodnie z zapowiedzią - ma się pojawić Kodeks rolny, który ma generalnie uregulować zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego.

"Polski Ład" zakłada także uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Obecnie w ramach tej działalności sprzedaż można prowadzić jedynie na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja bądź na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianie przepisów ma się to zmienić; będzie można prowadzić sprzedaż wysyłkową w ramach RHD na terenie całego kraju.

Zmiany ustawowe zapowiedziane w strategii przewidują też stworzenie jednego cyfrowego okienka dla rolników, w którym będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię.

Dodano, że w PROW pojawią się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa – m.in. rolnictwa precyzyjnego.

W strategii dodano, że ma powstać Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników, który ma ograniczyć ryzyka w produkcji, a także ograniczyć koszty ubezpieczeń. Wykorzystany ma być mechanizm Funduszy Wzajemnych, by zaproponować nowe rozwiązania zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej.

Jednym z ryzyk są np. warunki atmosferyczne, dlatego też ma powstać satelitarny system monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju.

"Polski Ład" przewiduje ponadto: zachęty do spółdzielczości rolnej; rozwój sieci manufaktur spożywczych; program rozwoju miejscowości popegeerowskich; paszportyzację polskiej żywności; lepsze mechanizmy wsparcia OZE, czy wsparcie lokalnych producentów w eksporcie poprzez organizację sieci biur będącymi centrami eksportu polskiej żywności. Mają one powstać np. w Chinach, Indiach, USA i Kanadzie.

W strategii dodano, że aby wspierać rolniczą spółdzielczość wprowadzone maja zostać specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału. Jak wyjaśniono, mają one pozwolić spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów.

Zgodnie z "Polskim Ładem" powstać ma także rachunek powierniczy, który ma lepiej chronić producentów przed brakiem realizacji zobowiązań finansowych.

na pierwszym planie ustawa o rodzinnym gospodarstwie (krótka14)

Przyjęcie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, opracowanie kodeksu rolnego, zwrot za akcyzę podwyższony o 10 proc. oraz uproszczenie procedur i biurokracji, a także cyfryzację m.in. urzędów gminnych zapowiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na pierwszym planie ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

Wspomniał o jego nowej definicji i zasadach m.in. dziedziczenia rodzinnego gospodarstwa, w tym - jak mówił - „załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go, bez zbywania go”. „To dzisiaj często bardzo poważna bariera dla ludzi już zmęczonych, którzy mają następców, czy to naturalnych, czy też innych” – wyjaśnił. Według prezesa PiS, jest to „naprawdę bardzo, bardzo ważne". Jak zapowiedział, „chcemy też po jakimś czasie, bo to jest duża praca, opracować kodeks rolny”.

Przechodząc do prezentacji innych "istotnych" przedsięwzięć, mówił, że zwrot za akcyzę od hektara będzie o 10 proc. podwyższony, "niby o 10 zł, bo w tej chwili to jest 100 zł, ale jednak też się liczy" - zaznaczył.

„Ale przede wszystkim uprościmy w radykalny sposób wszelkiego rodzaju procedury, wszelkiego rodzaju biurokrację, która jest związana z prowadzeniem produkcji rolnej, począwszy od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach, wnioskach o dopłaty i podatkach” – zapewnił.

Jak poinformował, „zrobimy to w ogromnej mierze przez cyfryzację”. „To bardzo poważna część naszego programu. Ale ta cyfryzacja ma mieć miejsce także i na wsi. Każdy urząd gminny, który będzie chciał się scyfryzować, zostanie scyfryzowany” – zapewnił.