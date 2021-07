"Część rozwiązań podatkowych, które proponowaliśmy została przez pana premiera, przez Prawo i Sprawiedliwość zaakceptowana. Nie w takim zakresie, który by nas satysfakcjonował" - powiedział Gowin.

"Wczoraj padły nowe propozycje i one są w tej chwili analizowane" - dodał.

Wicepremier podkreślił, że rozmowy prowadzone z Prawem i Sprawiedliwością dotyczą też konieczności zrekompensowania mniejszych wpływów podatkowych samorządów, wynikających z podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Wyjaśnił, że podniesienie kwoty wolnej oznacza, że 18 mln Polaków zapłaci niższe podatki, ale równocześnie do budżetów polskich gmin, powiatów i województw trafi mniej środków.

"Podnosiliśmy kwestię zrekompensowania samorządom tej straty i wczoraj została przedstawiona pewna propozycja, którą w tej chwili analizujemy" - ujawnił.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w sprawie rozwiązań podatkowych, które mają się znaleźć w Polskim Ładzie.

"Ustawa (podatkowa - PAP) trafia w tych dniach do konsultacji społecznych, do dyskusji w gronie fachowców, samorządowców, podatkowców ale przede wszystkim naszych obywateli” - mówił we wtorek premier.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.