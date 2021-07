Kolejny raz zapytaliśmy o liderów Zjednoczonej Prawicy i opozycji. Respondenci sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM wskazywali ich spontanicznie. Jeśli chodzi o czołówkę, to zaskoczeń nie ma – Jarosław Kaczyński jest uznawany za najbardziej wpływowego polityka prawicy, a Donald Tusk za jego odpowiednika po stronie opozycji. Istotniejsze jest to, jakie zmiany zaszły od ostatniego badania z marca. Po stronie opozycji – w przeciwieństwie do Zjednoczonej Prawicy – nastąpiła wymiana lidera. Jeszcze w marcu za najbardziej wpływowego uchodził Rafał Trzaskowski (prawie 36 proc. wskazań). Na drugim miejscu był Szymon Hołownia (25 proc.), a na trzecim – Borys Budka (21 proc.).