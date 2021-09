RND, zlecając badanie instytutowi badań YouGov, chciało się dowiedzieć, jakie tematy są dla młodych wyborców istotne, programy których partii odpowiadają im najbardziej, którzy politycy ich przekonują i w jakim stopniu młodzi są zainteresowani polityką.

Do udziału we wrześniowych wyborach do Bundestagu uprawnionych będzie 60,4 mln osób, w tym 2,8 mln po raz pierwszy. W sumie 8,7 mln uprawnionych będzie miało mniej niż 30 lat.

Najmłodsza grupa, która będzie mogła zagłosować po raz pierwszy, jest najmniejszą grupą wiekową spośród wszystkich uprawnionych w Niemczech do głosowania. Najliczniejsza grupa wiekowa to pokolenie 70+, do której należy blisko 20 proc. wyborców. „Jednak znaczenia głosów najmłodszych wyborców nie należy lekceważyć. Wydaje się, że grupa młodych jest obecnie politycznie bardziej zaangażowana niż kiedykolwiek” – podkreśla RND.

Prawie jedna trzecia ankietowanych w wieku 18-29 lat określa się jako osoby „bardzo zainteresowane polityką”. Z drugiej strony 20 proc. deklaruje niewielkie zainteresowanie. Duże zainteresowanie polityką wykazuje 44 proc. mężczyzn i 21 proc. kobiet.

Aż 43 proc. ankietowanych uznało, że kandydaci są tak samo ważni, jak programy partii. „Wielu młodych nie tylko przygląda się programom istniejących partii, ale także dowiaduje się o nich więcej. Niektórzy głosują na partie, wiedząc, że nie mają one szans na pokonanie 5-procentowego progu. Dlatego wiele głosów trafi do Partii Obrońców Zwierząt” - mówi cytowany przez RND ekspert Klaus Hurrelmann.

Zgodnie z wynikami ankiety najważniejszy temat dla młodego pokolenia to ochrona środowiska i klimatu, ale wysoką pozycję zajęły też emerytury. „To coś nowego. Młodzi zdają sobie już sprawę, że nie jest rzeczą oczywistą znalezienie pracy zapewniającej stabilną i długoterminową umowę” – komentuje Hurrelmann.

Młodzi ludzie chcą przede wszystkim bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa wewnętrznego, walki z kryzysem klimatycznym - stąd duża popularność Zielonych czy liberalnej FDP. „Dobre notowania ma też (skrajnie prawicowa - PAP) AfD. Partia ta i jej cele szczególnie trafiają do młodych mężczyzn, którzy czują się niepewnie pod względem ekonomicznym i zawodowym. Walka z imigracją jest tutaj kluczowa, bo ci mężczyźni postrzegają migrantów jako zagrożenie dla ich pracy” – wyjaśnia Hurrelmann.

Zieloni opowiadają się za wieloma sprawami ważnymi dla młodych, dlatego są najpopularniejszą partią w najmłodszej grupie wyborców. Jeśli jednak chodzi o kandydatów na kanclerza, to Annalena Baerbock z Zielonych jest faworytką, lecz jej przewaga nad Olafem Scholzem z socjaldemokratycznej SPD jest niewielka.

Kandydatem, który cieszy się największą popularnością wśród ogółu społeczeństwa, jest Olaf Scholz. „Młodym wyborcom styl Scholza może przypominać (ustępującą kanclerz Niemiec) Angelę Merkel. A to jest pokolenie, które kojarzy Merkel wyłącznie jako kanclerz i szefową rządu” – przypomina Hurrelmann. „Ponieważ wiele osób w tym pokoleniu polega na bezpieczeństwie i stabilności, Scholz wydaje się im także logicznym wyborem jako następca Merkel” - dodaje.

„Młodzi wyborcy w Niemczech zasługują na swoją nazwę +pokolenie Grety+, ponieważ są zaangażowani politycznie, a środowisko i klimat są decydującymi dla nich punktami w wyborach” – podsumowuje RND. „I nawet jeśli ta grupa jest liczebnie najmniejsza ze wszystkich grup wiekowych w nadchodzących wyborach, to jasne jest, że może odegrać decydującą rolę”.

Instytut badania opinii YouGov przeprowadził ankietę internetową na zlecenie RND od 30 lipca do 5 sierpnia. Wzięło w niej udział 1998 osób.