Pamiętam. Ale dzisiaj mamy większą wiedzę o tym, jak Rosjanie zachowują się w kwestiach energetyki. Mają dwie nitki gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, trzecia jest gotowa, tylko nie ma zgody na rozpoczęcie jej użytkowania. Do tego mają kupione dwie rafinerie w Niemczech, udziały we Francji i w innych firmach energetycznych. Poza tym kontrakty na dostawy większości gazu i ropy. I widać, jak wykorzystują swoją monopolistyczną pozycję. Dziś, z punktu widzenia Polski, nie powinniśmy pozwolić na to, by kapitał rosyjski wszedł do naszego sektora energetycznego. Wystarczy posłuchać, jak Rosjanie wypowiadają się na tematy długoterminowej polityki energetycznej, jakim chcieliby stać się hegemonem, za kogo chcieliby być uznawani. Przecież wszyscy znamy historię, a jak się ją zna, to się wie, do czego Rosjanie mogą być zdolni. A jak się to wie, to obawy przychodzą same. W 2007 r. przygotowaliśmy opracowanie, które pozwalało na zabezpieczenie Lotosu poprzez zbudowanie holdingu z Orlenem. Propozycja dotyczyła przeznaczenia wszystkich udziałów Skarbu Państwa w Orlenie, to znaczy 27,5 proc., na podwyższenie kapitału Lotosu w tym holdingu. Poskutkowałoby to tym, że Skarb Państwa miałby 67 proc. udziałów w nowym koncernie i bylibyśmy państwem bezpiecznym energetycznie. To były rozmowy z najważniejszymi ludźmi w państwie, także z Jarosławem Kaczyńskim.