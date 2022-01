W niedzielnym wpisie na portalu społecznościowym Morawiecki podkreślił, że „rosyjskie manipulacje cenami energii oraz sytuacja po pandemii budzą niepokój w całej Europie i na świecie”. Według niego, dla rolników działania Gazpromu oznaczają nie tylko wysokie ceny paliw, ale także nawozów. „Już jakiś czas temu wystąpiłem do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat, które wdrożymy, kiedy tylko dostaniemy na nie zgodę. Póki co obniżyliśmy VAT na nawozy do 0 proc.” - zaznaczył.

Przypomniał, że dzięki Tarczy Antyinflacyjnej, co najmniej do początku żniw, czyli do przełomu lipca i sierpnia, utrzymany zostanie obniżony poziom VAT na paliwo.

Morawiecki zaznaczył, że na niedzielnym Kongresie Rolnictwa RP pokreślił wsparcie dla walki z ASF. „Odstrzał dzików jest jednym z warunków koniecznych, aby ta walka była skuteczna” - napisał, popierając jednocześnie ustawę zaproponowaną przez środowisko polskich rolników i zaapelował do wszystkich partii politycznych o podobną postawę.

Szef rządu napisał też, że wdrażane są rozwiązania, przedstawione cztery miesiące temu na Kongresie Polskiej Wsi, m.in. „dopłaty do hektara, takie same, jak średnia dla Unii Europejskiej albo nawet nieco wyższe”.

„Realizujemy również program Krajowego Programu Odbudowy – już teraz, nie czekając na ostateczne zgody” - zaznaczył Morawiecki. Jak napisał, „chcemy m.in. bez żadnej biurokracji dopłacać 15 tyś zł na każdy taki zbiornik retencyjny”.

Według premiera, rząd walczy też o to, by „dzięki nowatorskim programom na przetwórstwo rolne” skrócić drogę od pola do stołu. „Tak by owoce pracy polskich rolników nie były konsumowane w większości przez tych, którzy tylko przyklejają na nich metki” - zaznaczył. Jak podkreślił, Polska wieś zawsze była ostoją tradycji polskiej kultury i wiary. „Bycie ostoją tradycji nie znaczy, że wieś stoi w miejscu. Polska wieś idzie do przodu i bardzo się unowocześnia. Możemy być z niej dumni” - napisał Morawiecki.