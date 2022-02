Portal podaje, że "gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to 36,5 proc. badanych zdecydowanie wzięłoby w nich udział". "+Raczej tak+ odpowiedziało 13 proc. osób. Łącznie to 49,5 proc. ankietowanych. 18,8 proc. udzieliło odpowiedzi +raczej nie+, zaś 26,8 proc. zdecydowanie nie zamierza oddać głosu. Waha się 4,9 proc. badanych przez IBRiS" - donosi Onet.

Z sondażu wynika, że wybory wygrałoby PiS, które wspólnie z Solidarną Polską, może liczyć na 32,5 proc. głosów. "To wzrost o ponad dwa punkty proc. względem badania ze stycznia. Wówczas w naszym sondażu PiS popierało 30,1 proc. badanych" - czytamy.

Za PiS-em znalazła się Koalicja Obywatelska. "Ugrupowanie, któremu przewodzi Donald Tusk, wskazało 29,3 uczestników sondażu. Partia zanotowała jednak ogromny wzrost poparcia względem stycznia, gdy jej poparcie wynosiło 20,2 proc" - podaje Onet.

"Na trzecim stopniu podium znalazła się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła w badaniu 8,6 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem, gdyż w styczniu wynik tej partii wynosił 12,1 proc. Konfederacja osiągnęłaby 8,4 proc. (-0,2 pkt proc.) poparcia. Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 5,6 proc. Jest to również spadek z poziomu 7,3 proc. w styczniu. Poza Sejmem znalazłoby się PSL. Partia ta może liczyć na 4,3 proc. poparcia. W styczniu ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza miało 6 proc. poparcia. Grupa wyborców niezdecydowanych to 11,3 proc. ankietowanych. " - donosi portal.

W sondażu sprawdzono też scenariusz wyborów, w których startowałaby Agrounia. "Wówczas rezultaty sondażu wyglądałyby następująco: PiS — 32,7 proc., KO —28 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni — 8,1 proc., Konfederacja — 7,7 proc., Lewica — 6,3 proc., PSL — 4,1 proc., Agrounia —2,7 proc." - czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu na próbie 1,1 tys. osób w dniach 11-12.02.2022 metodą CATI.