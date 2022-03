Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda poinformował, że złożył wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenia Narodowe ma się zebrać w piątek, w przededniu 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r.

Zgromadzenie Narodowe było jednym z tematów Prezydium Sejmu, które zebrało się późnym wieczorem w poniedziałek, a jego uczestnikom szczegóły wydarzenia przekazała marszałek Witek.

Jak poinformował PAP wicemarszałek Czarzasty, w Zgromadzeniu weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a prezydent USA Joe Biden połączy się z uczestnikami na żywo.

Wydarzenie - jak przekazał polityk - rozpocznie się o godz. 16.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot w rozmowie z PAP podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego przewidziane jest orędzie prezydenta.

Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, a orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

autor: Grzegorz Bruszewski