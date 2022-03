Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Gliński, jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, podał, że dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego uruchomiona została pierwsza transza pomocy doraźnej wysokości 10 mln zł dla organizacji zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla uchodźców. Gliński poinformował też, że premier Morawiecki zgodził się na przyznanie drugiej transzy pomocowej.

"To też będzie kolejne 10 mln do rozdysponowania dla organizacji pozarządowych pomagającym uchodźcom wojennym w Polsce" – wyjaśnił.

Odnosząc się do przyznanych już grantów, mówił, że "bardzo duża część środków idzie na pomoc i poradnictwo psychologiczne, językowe i zawodowe". Wyjaśnił, że te trzy wyzwania są realizowane, bo dwa miliony uchodźców muszą być zintegrowane, wspomagane w podstawowych decyzjach.

Dodał, że wśród przyznanych grantów są też pieniądze na działania sportowe, bo jak tłumaczył, dzieci i młodzież ukraińska jest przyjmowana do niektórych klubów w Polsce, ale te kluby również potrzebują wsparcia, więc takie otrzymają.

"Pieniądze przyznane na projekty obejmują całość funkcjonowania systemu pomocowego. Są dodatkowym wsparciem poprzez społeczników, organizacje pozarządowe, poprzez wolontariuszy dla całego systemu wsparcia" – powiedział Gliński.

Według wicepremiera "cały system wsparcia obywatelskiego przez organizacje pozarządowe musi być i jest skoordynowany z systemem wsparcia państwowego, przede wszystkim przez urzędy wojewódzkie, ale też przez samorządy".

"To wymaga koordynacji ze służbami państwowymi: strażą pożarną, strażą graniczną, policją i to wszystko jest uwzględniane w tych projektach" – zauważył. "Chodzi nam o to, aby z jednej strony funkcjonował system państwowy, który jest odpowiedzialny za całość pomocy w sensie systemowym, natomiast z drugiej strony, żebyśmy także bazowali na aktywności obywatelskiej" – tłumaczył.