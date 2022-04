Polityka wobec Rosji, która ponosi dziś kompletne fiasko, to nie jest tylko jej dzieło. To dzieło całej klasy politycznej. Myślę, że Niemcy - społeczeństwo i jego elity - mają wielkiego kaca, bo przecież nikt nigdy nie kwestionował tam tego kursu. Ba, po 2014 r., już po aneksji Krymu, słychać było od różnych polityków, że bez Rosji nie da się budować bezpieczeństwa w Europie, że konieczny jest przede wszystkim dialog, a partnerstwo z Moskwą nadal ma szansę. I jeśli z tej strony na to spojrzeć, to akurat Merkel miała niesmak w relacjach z Putinem. Ona to partnerstwo kwestionowała, tylko że za tym nie poszły poważniejsze czyny.