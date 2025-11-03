Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odniósł się do spekulacji na temat podniesienia wieku emerytalnego. W swoim wystąpieniu jednoznacznie zapewnił, że wiek emerytalny w Polsce pozostanie bez zmian — zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Podkreślił również, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie.

Reklama

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS podjął decyzję

Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. W niektórych krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny jest taki sam dla obu płci.

Prezes ZUS podkreślił, że obecny system emerytalny w Polsce zapewnia znaczną swobodę wyboru. Osoby uprawnione do emerytury mogą same zdecydować, kiedy zakończyć pracę zawodową, a jeśli mają taką ochotę, mogą ją kontynuować nawet po przejściu na emeryturę.

– Szanujemy wolność Polaków, wybrali tak, że nie chcą by wiek emerytalny był zmieniany, mają prawo też pracować dłużej, po zyskaniu praw emerytalnych – powiedział Zbigniew Deredziuk w rozmowie z "Radiem ZET".

Co czeka ZUS w ciągu 50 lat? Zbigniew Derdziuk mówi wprost

Derdziuk zwrócił uwagę na zmiany w sposobie obliczania emerytur. Nowy system uwzględnia waloryzowane składki, a wysokość świadczeń zależy zarówno od zgromadzonych składek, jak i prognozowanej długości życia.

Prezes ZUS podkreślił, że kluczową wartością jest wolność wyboru. Polacy sami decydują, czy chcą wydłużyć swoją karierę zawodową. Zaznaczył przy tym, że wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości odprowadzonych składek.

– Każdy może sobie rozstrzygnąć sam, ile chce pracować, nie ma ograniczeń, po przejściu na emeryturę można dalej pracować – powiedział Derdziuk.

Zbigniew Derdziuk zapewnił, że mimo wyzwań demograficznych polski system emerytalny pozostaje stabilny. Według prognoz ZUS w ciągu najbliższych 50 lat nie grozi mu niewydolność. – Nie ma ryzyka, by ZUS zbankrutował, ponieważ jest częścią państwa. Gdyby jednak państwo popadło w kłopoty finansowe, nie byłoby w stanie dopłacać do ZUS – powiedział Derdziuk.

Co zrobić, aby mieć wyższą emeryturę? Robi tak tylko 10 proc. emerytów

Obecnie około 10 proc. polskich emerytów decyduje się kontynuować aktywność zawodową, co korzystnie wpływa zarówno na ich sytuację finansową, jak i kondycję fizyczną oraz psychiczną. Jednocześnie wielu seniorów podkreśla, że mimo chęci dalszej pracy napotyka na liczne bariery. Prezes ZUS zwraca uwagę, że problem ten ma szerszy wymiar społeczno-gospodarczy.

– Jeśli nie zachowamy doświadczonych pracowników, a nie będzie nowych, bo się nie urodzili, to zrobimy sobie problem na rynku pracy. Musimy dbać o tych, którzy są, budować kulturę dłuższej pracy. To leży w interesie całego społeczeństwa, bo pracujący tworzą PKB. A dodatkowo – udokumentowano, że osoby aktywne zawodowo są zdrowsze – zaznaczył.

Problem pracodawców i rynku pracy. ZUS wierzy, że seniorzy będą pracować

ZUS przygotował specjalne inicjatywy, a rada nadzorcza instytucji powołała zespół zajmujący się edukacją i budowaniem świadomości społecznej. Celem jest pokazanie, że wcześniejsze przechodzenie na emeryturę oznacza niższe świadczenia, a pozostanie na rynku pracy – realne korzyści finansowe i zdrowotne.

Derdziuk podkreślił, że wyzwania demograficzne są nieuniknione. To mniejsza liczba rąk do pracy, presja na budżet państwa i coraz niższe emerytury w przyszłości. Dlatego nie chodzi tylko o same przepisy, ale także o zmianę mentalności – zarówno pracowników, jak i pracodawców.