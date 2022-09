"Dla wszystkich gospodarstw domowych, dla każdego gospodarstwa bez wyjątku dajemy gwarantowaną cenę energii co najmniej do poziomu 2 tys. kWh" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi limit ten ma wynosić 2,6 tys. kWh, podobnie w przypadku rodzin z trójką dzieci i więcej (2,6 tys. kWh) oraz gospodarstw rolniczych (2,6 tys. kWh). Rząd chce także zachęcić do oszczędzania energii. Proponuje zatem, by ograniczenie zużycia o co najmniej 10 proc. r/r wiązało się z dodatkową obniżką całego rachunku za prąd o 10 proc..

Wprowadzony ma zostać także dodatek dla gospodarstw, ogrzewających swoje domy energią elektryczną.

Zaproponowane rozwiązania premier nazwał tarczą solidarnościową.

"Ta tarcza ma chronić Polaków przed gwałtownymi 3,4-krotnymi wzrostami cen" - podkreślił premier.

Moskwa: Dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia w gospodarstwach domowych

W przypadku propozycji gwarantowania ceny energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie gospodarstwa domowe nie będą miały żadnych obowiązków biurokratycznych; to dostawca energii będzie oceniał poziom jej zużycia na podstawie rachunków - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że wszystkie gospodarstwa domowe, bez wyjątku, będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie.

"Po stronie tej propozycji gospodarstwo domowe nie ma żadnych obowiązków biurokratycznych, nie składa żadnych dokumentów. To dostawca energii będzie na podstawie rachunków oceniał ten poziom zużycia. I automatycznie ta cena będzie obniżona" - powiedziała Moskwa na wspólnej konferencji z premierem.

Jak dodała, jeśli chodzi o rolników, to obniżanie będzie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które będzie dokumentowało zapłacenie podatku rolnego.

"Jeżeli chodzi o duże rodziny - Karta dużej rodziny i osoby z niepełnosprawnością - też jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność, żadnych innych wymogów i dokumentacji" - powiedziała minister.

Szefowa resortu klimatu wskazała, że jednocześnie na poziomie krajowym - poza rozwiązaniami dla indywidualnych gospodarstw domowych trwają prace "nad rozwiązaniami, które by zmieniały system taryfowania i obniżały do najniższych, możliwych poziomów, ceny energii".

Morawiecki: Administracja będzie mieć obowiązek ograniczania zużycia energii o 10 proc. od 1 X

Administracja publiczna będzie miała obowiązek ograniczenia zużycia energii o 10 proc. r/r od 1 października br., poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zapowiedział, że skieruje wsparcie do samorządów, by mogły stosować oszczędne oświetlenie zewnętrzne i uliczne.

"Administracja rządowa i samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia energii o 10 proc. Każda instytucja będzie musiała ograniczyć zużycie energii od 1 października br." - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji programu oszczędności w oświetleniu.

autor: ISBnews/ Aneta Oksiuta