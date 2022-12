Pieniądze z budżetu państwa od 2017 r. płyną do mediów publicznych jako rekompensata za przychody utracone z powodu ustawowych zwolnień z abonamentu radiowo-telewizyjnego, przysługujących wielu grupom społecznym. Najpierw było to kilkaset milionów złotych rocznie, w 2019 r. już prawie 1,3 mld zł, a od 2020 r. niemal 2 mld zł. Tyle samo zaplanowano początkowo w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Ale w ostatnią środę - jak informowaliśmy na Gazetaprawna.pl - sejmowa Komisja Finansów Publicznych zwiększyła pulę do 2,7 mld zł. Jeśli TVP znów dostanie 88 proc., będzie to prawie 2,4 mld zł.