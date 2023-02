Jak powiedział podczas briefingu w Białym Domu Kirby, Biden wyruszy w podróż do Polski w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego, a dotrze w we wtorek rano. Wtedy też spotka się z prezydentem Dudą, by podziękować mu za postawę w sprawie wojny na Ukrainie i "omówi współpracę dwustronną, a także nasze wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO".

Reklama

Kirby zapowiedział, że we wtorek wieczorem Biden wygłosi w Warszawie przemówienie na temat wojny, zapewniając o stałości amerykańskiego poparcia dla Kijowa. W środę z kolei spotka się z przywódcami państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.