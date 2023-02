Polski prezydent Andrzej Duda, który przemawiał jako pierwszy, zaapelował, zwłaszcza do europejskich przywódców, o solidarność z Ukrainą i dalsze wsparcie militarne, by – jak mówił – obrońcy Ukrainy mieli czym walczyć. – Nie wahajcie się, nie bójcie się, nie ma już miejsca na „business as usual” z Rosją. Gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów, tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać, a dziś może to zostać zatrzymane tylko nowoczesnym uzbrojeniem – mówił do zgromadzonych. Kilka godzin wcześniej obaj prezydenci przeprowadzili rozmowy, w których uczestniczyli też doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.