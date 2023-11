Petru, pytany kiedy zostanie zawarta umowa koalicyjna między partiami opozycyjnymi, odparł: "Jestem przekonany, że ona będzie przed 13 listopada. Dzisiaj jest dopiero 2 listopada, w związku z tym poniedziałek jest relatywnie odległy. Jest możliwe domknięcie wszystkich tematów, ale, jak znam dynamikę procesów politycznych i procesów negocjacyjnych, (...) obstawiałbym czwartek, piątek przyszłego tygodnia na jej ogłoszenie".

"Musi być sygnał bardzo mocny dla Polaków, że mamy dogadany skład rządu, mamy umowę koalicyjną" - wskazał Petru, dodając, że to jest też sygnał dla prezydenta Andrzeja Dudy, że "nie ma żadnego Mateusza Morawieckiego, który niby tworzy rząd". "Jesteśmy my jako koalicja trzech bloków, które się dogadały, mają całą skonstruowaną Radę Ministrów i program. W związku z tym powinno się desygnować Donalda Tuska na premiera" - podkreślił Petru.

Poseł pytany o to, czy sugeruje, że liderzy do samego końca będą się targować odpowiedział: "Nie tyle targować, co ustalać i pamiętajmy, że tym deadline jest 13 listopada. (...) Większość rzeczy jest ustalona".

Zastrzegł, że "na pewno jakieś korekty" w tej koalicji będą miały miejsce w przyszłości. "Jesteśmy przekonani, bo mamy serię wyborów: mamy samorządowe, mamy europejskie i potem prezydenckie. Ważne żeby stworzyć falę, że na tych wyborach, które wygraliśmy jako koalicja, wygrywamy samorządowe i europejskie i z tą dobrą nowiną idziemy na wybory prezydenckie, które też wygrywamy" - stwierdził Petru.

Wybory parlamentarne w Polsce 2023

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 65, Nowa Lewica - 26 (w sumie te trzy komitety uzyskały 248 mandatów), a Konfederacja - 18.

Prezydent wyznaczył termin inauguracyjnego posiedzenia Sejmu na 13 listopada. Podsumowując w ub. tygodniu konsultacje z komitetami wyborczymi, Andrzej Duda przekazał, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - jest Donald Tusk.

Wcześniej źródła w opozycji podawały PAP, że podpisanie umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą możliwe jest w poniedziałek. W czwartek w Warszawie ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi ws. utworzenia nowego rządu.