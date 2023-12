Urodzona w 1984 r. we Wrocławiu, pedagożka, filozofka, doktor nauk humanistycznych, działaczka społeczna i polityczna, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, a także współpracowała z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu. Od 2021 r. w Nowej Lewicy, we frakcji SLD. Posłanka na Sejm X i X kadencji. W Sejmie IX kadencji członkini Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.