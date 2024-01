Do połowy lutego resort cyfryzacji powinien ogłosić przetarg na laptopy dla czwartoklasistów. Komputery powinny trafić do kolejnego rocznika najpóźniej do końca września – tak zakłada przyjęta w lipcu 2023 r. ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Tymczasem, jak informują nas źródła w ministerstwie, rząd ma poważny problem ze znalezieniem na program pieniędzy. Komisja Europejska ma bowiem wątpliwości, czy zakwalifikować takie wydatki do finansowania z KPO.

