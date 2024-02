Na wtorek na godz. 13 prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Z rządem chce przedyskutować realizację strategicznych inwestycji. Po spotkaniu zapowiedział oświadczenie dla mediów, które zaplanowano na ok. 15. Gdzie można obejrzeć transmisję?

Podczas Rady Gabinetowej prezydent Andrzej Duda chce rozmawiać o tym, aby powstały strategiczne inwestycje, chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, kwestię energetyki jądrowej oraz modernizację polskiej armii.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział we wtorek rano w Radiu Zet, że "cel tej Rady jest prosty i jest nim to, żeby te projekty powstały, ponieważ są to strategiczne projekty".

Wyraził też nadzieję, że Rada Gabinetowa poprawi relacje prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

Transmisja na żywo

Transmisja z oświadczenia prezydenta Andrzeja Dudy będzie dostępna m.in. na social mediach Kancelarii Prezydenta RP – na Facebooku oraz X (dawniej Twitter).

Oświadczenie zapowiedziano już w poniedziałek.